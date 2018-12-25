КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102
продам
Продам 2-ю квартиру в центре города!!!
Продам 3х-комнатную квартиру на Попова,9!
Продам 3х-комнатную квартиру на Попова,9!
Продам 2х комнатную квартиру на ул.Попова,11/2!
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

Полиция подозревает в вымогательстве денег за прощение коммунальных долгов экс-замдиректора КБУ Бердска

Землетрясение произошло в 219 км от Бердска в районе Западно-Сибирская плиты

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента задержали в Новосибирске

Кресло замминистра занял экс-мэр Бердска Андрей Михайлов

Акция: Более 140 подарков и 50 000 рублей собрали для детей и стариков жители Бердска

В Уран врезался космический объект вдвое больше Земли

Повысят лимит скорости на российских дорогах

Победительница «Искитимской красавицы» Варвара Скрипченко: Человек сам создает свою реальность

Арест на полгода продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Повысят лимит скорости на российских дорогах

На некоторых федеральных трассах водителям разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч.

25.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Повысят лимит скорости на российских дорогах

Трасса Р-256 проходит через Бердск

На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Кроме того, возможно повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности.

Трасса и ускорение
В первую очередь, как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, скоростной режим планируется изменить в Псковской области на 419–616-м км трассы М-9 «Балтия», 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212. В Пермском крае разрешенная скорость будет увеличена на 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь–Екатеринбург).

Новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, после определения участка вносятся изменения в проект организации дорожного движения, после чего заменяются дорожные знаки.

В 2018 году скоростной режим был изменен только на четырех участках автодороги М-7 «Волга» в Татарстане с 70 до 90 км/ч, а после ремонта до 110 км/ч разрешили разгоняться на трассе А-121 «Сортавала», рассказали в Росавтодоре.

Служба совместно с территориальными подразделениями ГИБДД постоянно анализирует возможность увеличения разрешенной скорости на разных участках. Для этого необходимо выполнить несколько условий, пояснили в Росавтодоре: например, разделенные транспортные и пешеходные потоки, искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, противоослепляющие экраны.

Масштаб разгона
Сейчас, по данным Росавтодора, на шести федеральных трассах действует 20 участков с лимитом в 110 км/ч. Они есть на дорогах М-5 «Урал», Р-217 «Кавказ», А-370 «Уссури», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-350 Чита – Забайкальск на границе с Китаем.

В планах — разогнать до 110 км/ч и другие участки М-8, Р-217, М-5, А-370. Также пропускная способность может быть увеличена на участках дорог Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар–Керчь, Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск, сообщили в Росавтодоре.

Госкомпания «Автодор», которая управляет платными дорогами, готовит увеличение скорости до 130 км/ч на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 Москва– Санкт-Петербург, сообщил «Известиям» представитель ГК. Сейчас разгоняться до 130 км/ч разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11. Режим до 110 км/ч, по данным госкомпании, установлен на пяти участках М-4 и одном М-3 — «Украина».
Увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 км/ч снижает аварийность на трассах, полагают в пресс-службе «Автодора».

— После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось, — отметили в компании.

Кроме того, риск аварий существенно снижается, если на трассе нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, угрозы появления машины на встречной полосе, светофоров и пешеходных переходов, дорога имеет малые перепады по высоте и большие радиусы изгибов, объяснили в «Автодоре».

Еще одно переключение
Однако на федеральных трассах изменение скоростного режима на отдельных участках не позволит увеличить пропускную способность дорог, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— Основная проблема федеральных трасс — «рваный» скоростной режим, частые его изменения на разных участках. Необходимость постоянно подстраиваться выматывает водителя, что в результате сказывается на безопасности дорожного движения: водитель, например, может не заметить пешехода, — пояснил он «Известиям».
Оптимальный вариант, по мнению эксперта, закрепление единого скоростного режима на всей протяженности дороги, например, 90 км/ч.

Лимит скорости имеет смысл увеличивать, если это позволяют дорожные условия и требования безопасности, убежден замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

— Сейчас в некоторых случаях он установлен не всегда объективно: например, на участке трассы Москва–Санкт-Петербург в Тверской области скорость ограничена 90 км/ч, хотя он соответствует всем параметрам, — отметил он.

Но на таких трассах водители всё равно ездят до 110 км/ч, поскольку за превышение скорости до 20 км/ч штрафов пока не взимают, напомнил эксперт.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей Полиция подозревает в вымогательстве денег за прощение коммунальных долгов экс-замдиректора КБУ Бердска Землетрясение произошло в 219 км от Бердска в районе Западно-Сибирская плиты

(4) Комментариев

  1. Игорь

    надо разделительную полосу между встречными патоками на федеральных участках делать и дороги в порядок приводить своевременно, а не на 800 метровом участке делать разрешённую мак скорость 130км

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Вадим

    Это все хорошо, но есть суровая правда жизни…
    Во всем мире (как правило) скорость 130 кмч разрешена на автомагистралях.
    Так вот, информация для всяких «патриотов» и других скрепоносцев…
    Для понимания глубины трагедии..
    Длина автомагистралей в США-220 000 км
    в Китае-110 000 км
    в РФ-840 км!!!!!!!!(((( (данные 2017)
    Говорить о каких-то косметических решениях в суровой реальности просто смешно.
    Именно поэтому смертность на дорогах РФ в год болше чем за 10 лет афганской кампании…..(

    С колен уже встали, теперь нас ждет прорыв… Все чеще это прорыв труб канализации……………. *CRAZY*

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Аноним

      Это все хорошо, но есть суровая правда жизни…
      Во всем мире (как правило) скорость 130 кмч разрешена на ПЛАТНЫХ автомагистралях.

      Зачем умалчиваете про этот факт?
      «Плавали — знаем»: цена в Европе передвижения по этим автомагистралям примерно в 1,5 раза выше стоимости весьма недешевого бензина для авто.

      Альтернатива есть не всегда! (вот это и есть суровая правда жизни)

      На альтернативных путях скорость ограничена 90 км/ч. Причем не в большинстве, а в меньшинстве!
      Альтернативы проходят через городки/поселки, где ограничение 40 км/ч — как вам такая суровая правда?

      Ширина альтернативных дорог в большинстве своем не позволяет разъехаться со встречным грузовиком: приходится притормаживать и съезжать на обочину!

      Ну, Видики, как вам такие суровые правда жизни?
      Не хотите ИХ обсудить? :-D

      Thumb up 0 Thumb down 2

      • Вадим

        «Во всем мире (как правило) скорость 130 кмч разрешена на ПЛАТНЫХ автомагистралях»

        Да я то могу обсудить… Вопрос стоит ли бисер метать перед… патриотами)))

        Я намотал по южной и центральной европе на рентакаре около 20000 км (включая Австрию и Германию)
        Платников там много, но брехня про то что их стоимость выше бензина в 1.5 раза-полный бред.
        Бенз 1.2-1.5 ойро, платники (по памяти) порядка 7-12 евро (несколько десятков -сто с плюсом км)
        Кроме того многие участки бесплатные в общем маршруте.
        Сами то кроме крынаша что-нибудь видели? Зарплата лахтинского труженика позволяет? Или все ништяки только для киселя с соловьями да бриллевыми? :-D

        ПС: за все 20000 км такого явления как колея на асфальте не втречал ни на платниках ни на бесплатниках. Ни в богатой Германии ни в нищей Сербии, ни в приморской Болгарии. ;)

        Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика