Повысят лимит скорости на российских дорогах

На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Кроме того, возможно повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности.

Трасса и ускорение

В первую очередь, как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, скоростной режим планируется изменить в Псковской области на 419–616-м км трассы М-9 «Балтия», 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212. В Пермском крае разрешенная скорость будет увеличена на 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь–Екатеринбург).

Новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, после определения участка вносятся изменения в проект организации дорожного движения, после чего заменяются дорожные знаки.

В 2018 году скоростной режим был изменен только на четырех участках автодороги М-7 «Волга» в Татарстане с 70 до 90 км/ч, а после ремонта до 110 км/ч разрешили разгоняться на трассе А-121 «Сортавала», рассказали в Росавтодоре.

Служба совместно с территориальными подразделениями ГИБДД постоянно анализирует возможность увеличения разрешенной скорости на разных участках. Для этого необходимо выполнить несколько условий, пояснили в Росавтодоре: например, разделенные транспортные и пешеходные потоки, искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, противоослепляющие экраны.

Масштаб разгона

Сейчас, по данным Росавтодора, на шести федеральных трассах действует 20 участков с лимитом в 110 км/ч. Они есть на дорогах М-5 «Урал», Р-217 «Кавказ», А-370 «Уссури», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-350 Чита – Забайкальск на границе с Китаем.

В планах — разогнать до 110 км/ч и другие участки М-8, Р-217, М-5, А-370. Также пропускная способность может быть увеличена на участках дорог Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар–Керчь, Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск, сообщили в Росавтодоре.

Госкомпания «Автодор», которая управляет платными дорогами, готовит увеличение скорости до 130 км/ч на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 Москва– Санкт-Петербург, сообщил «Известиям» представитель ГК. Сейчас разгоняться до 130 км/ч разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11. Режим до 110 км/ч, по данным госкомпании, установлен на пяти участках М-4 и одном М-3 — «Украина».

Увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 км/ч снижает аварийность на трассах, полагают в пресс-службе «Автодора».

— После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось, — отметили в компании.

Кроме того, риск аварий существенно снижается, если на трассе нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, угрозы появления машины на встречной полосе, светофоров и пешеходных переходов, дорога имеет малые перепады по высоте и большие радиусы изгибов, объяснили в «Автодоре».

Еще одно переключение

Однако на федеральных трассах изменение скоростного режима на отдельных участках не позволит увеличить пропускную способность дорог, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— Основная проблема федеральных трасс — «рваный» скоростной режим, частые его изменения на разных участках. Необходимость постоянно подстраиваться выматывает водителя, что в результате сказывается на безопасности дорожного движения: водитель, например, может не заметить пешехода, — пояснил он «Известиям».

Оптимальный вариант, по мнению эксперта, закрепление единого скоростного режима на всей протяженности дороги, например, 90 км/ч.

Лимит скорости имеет смысл увеличивать, если это позволяют дорожные условия и требования безопасности, убежден замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

— Сейчас в некоторых случаях он установлен не всегда объективно: например, на участке трассы Москва–Санкт-Петербург в Тверской области скорость ограничена 90 км/ч, хотя он соответствует всем параметрам, — отметил он.

Но на таких трассах водители всё равно ездят до 110 км/ч, поскольку за превышение скорости до 20 км/ч штрафов пока не взимают, напомнил эксперт.

Источник: iz.ru