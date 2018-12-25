Медведев уволил руководителя Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Суринова освободили от должности «по его просьбе».

Малков, которому в настоящее время 38 лет, работал в Минэкономразвития с 2012 года в должности замдиректора департамента государственного регулирования в экономике, а в октябре 2017 года возглавил департамент государственного управления.

Источник: РИА Новости