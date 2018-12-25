Медведев уволил руководителя Росстата

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Недостаточно оптимистичного главу Росстата заменили перед переписью населения.
По сведениям источников издания, Суринов был против вливания своего ведомства в Министерства экономического развития и своего мнения никогда не скрывал, а глава этого ведомства Максим Орешкин был крайне недоволен показателями роста российский экономики, которые показывал Росстат.
«Он постоянно требовал быть более оптимистичными, — рассказали собеседники издания. — Суринов же как профессионал и ученый, играя по их правилам, все-таки старался не заплывать за буйки здравого смысла». По мнению собеседников «АН», «новый руководитель наверняка будет более оптимистичным» (с)
ща ростат нарисует нам , в каком сказочном царстве мы живем )
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