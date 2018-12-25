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Медведев уволил руководителя Росстата

Место Александра Суринова, ушедшего в отставку по собственному желанию, занял Павел Маолков из Минэкономразвития.

25.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Медведев уволил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Суринова освободили от должности «по его просьбе».

Малков, которому в настоящее время 38 лет, работал в Минэкономразвития с 2012 года в должности замдиректора департамента государственного регулирования в экономике, а в октябре 2017 года возглавил департамент государственного управления.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Недостаточно оптимистичного главу Росстата заменили перед переписью населения.
    По сведениям источников издания, Суринов был против вливания своего ведомства в Министерства экономического развития и своего мнения никогда не скрывал, а глава этого ведомства Максим Орешкин был крайне недоволен показателями роста российский экономики, которые показывал Росстат.
    «Он постоянно требовал быть более оптимистичными, — рассказали собеседники издания. — Суринов же как профессионал и ученый, играя по их правилам, все-таки старался не заплывать за буйки здравого смысла». По мнению собеседников «АН», «новый руководитель наверняка будет более оптимистичным» (с)
    ща ростат нарисует нам , в каком сказочном царстве мы живем )

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