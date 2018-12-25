Мерзнут десятки тысяч людей без отопления в Бердске

Аварию на теплотрассе в районе улицы Островского в Бердске ликвидировали, тепло в дома третьей части города поступает. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко утром сегодня, 25 декабря.

— Авария ликвидирована примерно в три часа утра. Было два дефекта на трубе. Сначала вскрыли и устранили один дефект в 19:40 на входной зоне дома №105 на ул. Островского. После того как опрессовали систему, то обнаружилась течь в другом месте — в районе дома №103. Ремонтные работы произведены, все закопали, — констатировал Александр Алексеевич.

Очередная коммунальная катастрофа осложнилась тем, что в то же время произошла авария на котельной ТГК-1 — были остановлены котлы и циркуляционные насосы — в зону отключения тепла попали 188 домов. К 00:30 ночи циркуляция в зоне ТГК восстановлена, ночью начали наполнение системы, запустили котлы.

Жительница дома №101 по ул. Островского рассказала «Курьер. Среда. Бердск» утром 25 декабря, что в ее квартире до сих пор холодно. Буквально в эти минуты Татьяна слышит, как батареи заполняются теплоносителем.

-Стало холодно еще вчера в три часа дня, батареи мгновенно остыли. Пока что в доме холодно, только-только начинают трубы прогреваться. Вчера днем уже какие-то работы производились на ул. Островского. Согревались, как могли, — пили горячий чай, укутывались в шубы и одеяла, ходим в валенках. Сейчас начинаем потихоньку согреваться, — сообщила Татьяна Федоровна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вчера, 24 декабря, без тепла в 30-градусный мороз остались 1000 человек в Бердске. В КБУ сообщали, что наблюдалось сверхнормативное увеличения подпитки котельной ТГК. Дефект был обнаружен в зоне 21Б ЦТП. Из-за большой длины межквартальной трассы локализовать порыв удалось не сразу. Выявленный дефект на теплотрассе диаметром 125 миллиметров отразился на пяти жилых домах города Бердска, где на время аварийных работ ограничили подачу тепла. На месте прорыва завершены сварочные работы, циркуляция тепла осуществляется на пониженных параметрах. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

В считанные минуты продолжается заполнение системы теплоносителем. На месте работают 5 аварийных бригад КБУ, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области и оперативная группа ОФПС-5. Всего задействовано 35 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что буквально недель назад, 19 декабря, в Бердске произошли 4 коммунальные аварии. В тот день без горячей воды остались 20 жилых домов и школы. города