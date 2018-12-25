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Что случилось с отоплением в Бердске, ул.Кирова, 30 без тепла?

Батареи холодные!

25.12.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Что случилось с отоплением в Бердске, ул.Кирова, 30 без тепла, батареи холодные.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А что случилось на улице Боровая 96? Батареи чуть теплые, а на улице и в квартирах дубак! ]:-> как меня задолбало это все! Тарифы **** дважды в год поднять они не забывают, а услуги нормально населению предоставить не могут! Чуть ли не каждый день аварии! То там без воды, то там без тепла и света! Почему я должна дважды платить за одну и туже услугу? Кто ответит? За отопление, которое не прогревает мою квартиру и за свет, потому что я вынуждена включать обогреватель! Когда уже все это прекратится???

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  2. Организатор

    Дальше будет еще хуже,это они пока на старых сетях выезжают,зато не забывают собирать деньги на модернизацию,а вот как аварии начнутся сразу в нескольких местах,вот это будет попа!

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