Что случилось с отоплением в Бердске, ул.Кирова, 30 без тепла?

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А что случилось на улице Боровая 96? Батареи чуть теплые, а на улице и в квартирах дубак! ]:-> как меня задолбало это все! Тарифы **** дважды в год поднять они не забывают, а услуги нормально населению предоставить не могут! Чуть ли не каждый день аварии! То там без воды, то там без тепла и света! Почему я должна дважды платить за одну и туже услугу? Кто ответит? За отопление, которое не прогревает мою квартиру и за свет, потому что я вынуждена включать обогреватель! Когда уже все это прекратится???
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Дальше будет еще хуже,это они пока на старых сетях выезжают,зато не забывают собирать деньги на модернизацию,а вот как аварии начнутся сразу в нескольких местах,вот это будет попа!
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