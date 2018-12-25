Из-за отказа шасси самолет S7 рейса Новосибирск- Нижневартовск сел в Толмачево

Проводится проверка по факту посадки самолета Embraer Е 170
Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту посадки самолета Embraer Е 170, следовавшего по рейсу Новосибирск – Нижневартовск.
24 декабря около 08.20 часов по местному времени в аэропорту Толмачево г. Новосибирска произвел посадку самолет Embraer Е 170. На борту по предварительным данным находилось 4 члена экипажа и 67 пассажиров.
Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.
Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.
Следственной группой Новосибирского следственного отдела на транспорте в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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