Из-за отказа шасси самолет S7 рейса Новосибирск- Нижневартовск сел в Толмачево

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту посадки самолета Embraer Е 170, следовавшего по рейсу Новосибирск – Нижневартовск.

24 декабря около 08.20 часов по местному времени в аэропорту Толмачево г. Новосибирска произвел посадку самолет Embraer Е 170. На борту по предварительным данным находилось 4 члена экипажа и 67 пассажиров.

Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

Следственной группой Новосибирского следственного отдела на транспорте в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком