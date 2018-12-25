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Победительница «Искитимской красавицы» Варвара Скрипченко: Человек сам создает свою реальность

Секрет красоты в позитивном мышлении и спорте, считает девушка, признанная самой красивой в Искитиме. (ВИДЕО)

25.12.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
Победительница Искитимской красавицы Варвара Скрипченко: Человек сам создает свою реальность

Вравара Скрипченко

Одна из победительниц конкурса «Искитимская красавица-2019» Варвара Скрипченко в интервью сайту«Весь Искитим» призналась: чтобы быть красивой нужно любить и уважать себя, не забывать про правильное питание и физические упражнения — тогда все получится.

27-летняя Варвара занимается сетевым маркетингом. По ее мнению, современная девушка не должна сидеть на шее у родителей или мужа, а всего добиваться сама.

Участие в конкурсе, как и сама победа, для девушки стала большим сюрпризом. Фото на конкурс отправила ее мама, а о том, что она стала победительницей ей сообщили в редакции «Весь Искитим».

Однажды она уже становилась победительницей в конкурсе невест в Искитиме.

Автор видео Елена Белоусова

Варвара считает себя красивой, но если до 25 лет красота — врожденное качество, то после нужно собой заниматься:
— Я очень люблю есть. Не очень люблю мясо, обожаю пасту, сыры, все итальянское. Люблю шоколад и тортики. Но такие вкусняшки позволяю себе крайне редко. Чтобы быть в форме, ем правильную еду: мясо и рыбу на пару, овощи. Если и съедаю шоколадку, то утром, когда есть тренировка.

Три раза в неделю она ходит в тренажерный зал. Занятия очень дисциплинируют, тренируется не только тело, но и дух. Приходится преодолевать себя, что очень помогает в жизни. Когда потренируешься и устанешь, меньше тянет на пиццу и сладкое.

В одежде Варвара предпочитает спортивный стиль. У нее платьев по пальцам можно пересчитать, а светлых кед, пар 10. Она считает, что вещи — это не главное. В общении ей важнее, чем увлекается человек, о чем он мечтает.

Варвара обожает путешествовать. Была в 15 странах. Именно в новых местах она отдыхает, загорая на пляже или наматывая километры, разглядывая потрясающую архитектуру. Особенно ее впечатлила Америка:

— Они живут лет на 30 вперед нас. По людям, по общению они смелые, прокаченные, активные. Мне нравится быть в таком окружении. А какая там уникальная природа! Каньоны, камни, гейзеры, водопады. Олени ходят просто так вдоль дороги. Лебеди наслаждаются водной гладью, неспешно проплывая навстречу друг другу.

Красавица мечтает объездить весь мир. В первую очередь поехала бы в Лондон, в студию Гарри Поттера. Погрузилась бы в удивительный мир, и если бы ей предложили, снялась в фильме и сыграла мага.

Может быть, поэтому ей нравится Новый год, когда все пропитано загадочной аурой и кажется, что вот-вот случится волшебство:
— У нас это один из немногих праздников, отмечаемый с размахом, несколько дней. Вокруг разноцветные гирлянды, сверкающие огни, чарующий аромат хвои и мандаринов. Красота! Мы однажды были на Новый год в Таиланде — там было скучно. И я дала себе зарок, что буду отмечать этот праздник дома в кругу семьи, когда под бой курантов можно поесть оливье, а потом прогуляться и почувствовать мороз.

Когда выдается время, девушка любит пересматривать фильм «Ешь. Молись. Люби». Подчас люди занимаются делом, которое им не нравится и наводит тоску. Но в один момент у некоторых, в частности героини фильма, хватает смелости вырваться из рутины и уехать путешествовать. Там она встречает любовь и все у нее становится хорошо.

— Меня восхищает в людях смелость. Если им что-то не нравится, они усилием воли могут все поменять и найти свое истинное предназначение, — признается Варвара.
Настольная книга победительницы конкурса «Подсознание может все». Она искренне верит, что каждый человек сам создает свою реальность и судьбу.

В планах у девушки выйти замуж. Она уже встретила свой мужской идеал. Спортивного, стильного. Роман — смелый, уверенный. Любовь для красавицы не просто романтика, это забота, умение уступать, способность слышать и поддержать друг друга в трудные минуты.

Источник: Весь Искитим


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «… Особенно ее впечатлила Америка:

    — Они живут лет на 30 вперед нас. По людям, по общению они смелые, прокаченные, активные. …»

    Патриоты, в атаку! :-D

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