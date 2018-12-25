Календарь «Бердская красавица-2019» можно бесплатно взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»»

Билеты на первые поезда по Крымскому мосту начнут продавать 9 декабря 2019 года
Кот Бегемот и кот Ахилл из Эрмитажа возглавили рейтинг ТОП-котэ
Неограниченный срок разрешили мэру депутаты Новосибирска
Медведев уволил руководителя Росстата
Мерзнут десятки тысяч людей без отопления в Бердске
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Детей судей и прокуроров приказано зачислять в детсад вне очереди
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