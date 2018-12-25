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Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

Стоимость проезда в Новосибирск выросла на 30-40 рублей. До Толмачево теперь повезут за 950 рублей. Неизменной пока осталась цена перемещения на такси по центру Бердска.

25.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 48 коммент.
 
Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

В Бердске около 20 фирм такси, а уехать порой невозможно

В Бердске подорожали услуги такси. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 декабря, сообщили горожане. Они возмущенны тем, что фирмы такси повысили тариф в 30-градусный мороз, который ударил в ночь на понедельник.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», стоимость проезда в такси по Бердску и за его пределы, действительно, выросла. Но подорожание связано не с морозами, а экономикой. В большинстве бердских фирм такси заявили, что повышение цены произошло еще на прошлой неделе. При чем у всех почти в один день.

Впрочем, как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск» стоимость поездки на близкие расстояния, например, «по центру» не изменилась — осталась на уровне 100 рублей. Увеличилась цена «дальних» поездок в зависимости от расстояния. Из центра города в Микрорайон теперь можно уехать за 130 рублей, до супермаркета «Колорлон» — 150 рублей.

— Повышение произошло не из-за мороза — все дорожает. Это плановое повышение цен в связи с ситуацией на рынке, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в «Грин такси», отметив, что для корпоративных клиентов, пользующихся безналичным расчетом, стоимость пока не изменилась.

Стали дороже на 30-40 рублей поездки из Бердска в Новосибирск. Проезд до аэропорта Толмачево теперь стоит не 900, 950 рублей.

Холодная погода сказалась на ожидании такси — оно заметно увеличилось. В некоторых фирмах такси до 1 часа.


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(48) Комментариев

  1. Бармалей

    Бердск словно чёрная дыра какая, всё в нем не как у людей.

    Thumb up 8 Thumb down 12

  2. Очевидец

    Все правильно. На самом деле цена должна быть еще больше, 150 рублей по центру и 200 рублей (микрорайон — центр). Для примера, именно сегодня 13 часов хотел поехать с площади Горького до ул.Микрорайон д.38. Стоимость поездки через агрегатор (последняя буква алфавита), составила 154 рубля — Эконом тариф. Это не час пик. Холода тут не причем. Я не поехал, так как перенес встречу.

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    • Leonnz

      Бред полнейший.. как было с центра до родины днем 130 два года назад так и осталось, ночью — стописят…. о чем вообще автор… яндекс не могет так цены поднять .. я на днях утром за 130 ехал.. рано утром часов в 5..

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      • Очевидец

        Автор….ключевое слово Бред, так как именно вчера и именно яндекс показал стоимость поездки свыше 150р. Агрегатор меняет цены в зависимости наличия машин и количества запросов пользователей. Те кто работал или часто пользуется этим агрегатором тот знает.

        Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Елена

    Сегодня в 8 утра по центру Бердска Ятакси выдавало цену 210 рублей (обычно 70) — это не на 30 рублей дороже, а в 3 раза!!! В Академгородок обычно езжу за 265, сегодня уехала за 400.

    Thumb up 7 Thumb down 8

  4. Елена

    О чем речь? ударили морозы — сразу решили нажиться на ситуации. Вспомним как после взрыва в Домодедово таксисты задрали цены в несколько раз…

    Thumb up 13 Thumb down 7

  5. Аноним

    В морозы всегда цены вырастают.
    Елена, а сравнивать с терактами не стоит — совершенно не к месту.

    У яндeкca вообще от количества заявок цены динамически меняются — вроде не секрет.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  6. Аноним

    А давайте прикинем про маршрут Микрорайон-Центр.
    Это примерно 6 км и в зависимости от пробок от 10 до 20 минут — возьмем в среднем 15.
    Сколько «должна» стоить такая поездка?

    Итак, покупаем новую машину класса «солярис» за 800 тысяч и работаем в такси
    Рабочий день 8 часов. Получается примерно 32 поездки «микрорайон-центр»: 200 км и 20 литров бензина.
    Работая как белый человек 240 дней в году, он делает 7 680 поездок, проезжая 50 тыс. км и расходуя 5 тонн бензина.
    Машины хватит примерно на 4 года, после чего будет удачей скинуть ее тысяч за 200 какому нить олуху скрутив пробег.
    Ну и теперь сводит расходы за 4 года:
    — на машину собственно 600 тысяч
    — на страховки, обслуживание, ремонты, резину и прочее – 300 тысяч
    — на бензин (20 тонн) – 800 тысяч
    — зарплата водителя – 2 млн (из расчета 40 тысяч в месяц)
    ИТОГО: 3,7 млн. рублей.
    Выходит, что цена поездки должна быть 123 рубля + комиссионные агрегатору. Получается примерно 150 рублей.

    Ну что, господа комментаторы, кто готов возить дешевле?

    Thumb up 12 Thumb down 14

    • Аноним

      Кто с напарником авто делит =)

      Thumb up 2 Thumb down 5

      • Аноним

        Те кто делит с напарником экономят только те самые 300 тысяч за 4 года.
        Все остальные затраты останутся соответствующими.
        Из общих расходов это 8% — короче шум ни о чем….

        Thumb up 5 Thumb down 5

    • Гость

      Тут «поросята» хотят, чтобы ещё Путина в расчётах учли! На нём же в я-такси всё держицццо! %) *CRAZY* :P :-D

      Thumb up 4 Thumb down 7

    • Аноним

      Тогда на этом фоне более чем странно смотрится цена на маршрутку, учитывая,, что везет она не одного пассажира, 13-25. 8)
      Почему тогда они кричат, что НЕ РЕНТАБЕЛЬНО и денег им мало. 8)

      Thumb up 8 Thumb down 1

      • Аноним

        попробуйте просчитать по маршрутке.
        только учтите, что загрузка полная там только в часы пик, а в остальное время процентов на 30 наполненность.
        Ну и там куча доп. платежей на все лицензии, оформление, налоги на з/п, отчисления в пенсионный, слесари, гаражи и так далее.
        так просто как с таксистом не просчитать уже

        Thumb up 0 Thumb down 1

        • Аноним

          про 30 процентов не загибайте, да есть время когда и 2-3 пассажира едут, но это единичные рейсы, а так с учётом входящих- выходящих всегда за 100, а в часы пик и все 300!

          Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      Про сбагривание авто за 200 тысяч полнейшая дичь!
      Покажи хоть один Солярис за 200.000, или ты по жёсткому, перевёртыш посчитал =-O

      Thumb up 4 Thumb down 4

  7. Аноним

    Это всё напоминает мне российское правительство, которое видя что доходы падают делают единственно НЕВЕРНЫЙ шаг, повышают налоги. Так же и тут, доходы у таксистов падают и они ничего больше не придумали как повысить стоимость.

    Thumb up 7 Thumb down 4

  8. Организатор

    Недавно срочно надо было до БЭМЗА добраться утром,час пик,возле Гума ,стоит одно такси,на вопрос сколько? Бомбила запросил 200р,вследствии чего был послан далеко и надолго

    Thumb up 7 Thumb down 1

  9. Михаил

    Читаю тут комментарии некоторых людишек, такое отвращение вызывают… Вы сами поработайте в такси, а потом несите пургу про стоимость! 200р должна быть цена с центра на микрорайон, чтобы люди хоть что-то зарабатывали! У меня трое знакомых ушли в этом году из такси, хотя проработали не один год! Причем ушли на З/П 20 т.р., говорят, что в такси и этих денег сейчас не заработать, все уходит на бензин и ремонт. Один из них машину еще стукнул хорошо, из колеи выкинуло, ремонта на 30 т.р. Идите поработайте в такси, я посмотрю сколько вы там протяните с такими тарифами!

    Thumb up 5 Thumb down 6

    • Аноним

      Верно говоришь: нет там никаких легких денег, да и работа достаточно опасная.
      Но в большинстве люди уже совсем краев не видят, и должны им уже не только правительство и чиновники, но их же обычные сограждане и соседи — например возить на такси чуть ли не в убыток себе %)

      С такси вообще все просто: не хочешь — не ездий.
      Рынок очень простой и свободный и возмущаться тут не в тему.
      Альтернатив куча:
      — пешком
      — общественный транспорт
      — маршрутки
      — каршеринг
      — попутчики
      выбирайте!

      Thumb up 3 Thumb down 5

  10. Организатор

    Читаю тут комментарии некоторых людишек, такое отвращение вызывают….Те кто хотят зарабатывать,те работают и возят людей по нормальным ценам,а те кто хотят сидеть ровно на попе а потом задирать ценник,типа ваших знакомых будут ныть и уходить на 20тыр

    Thumb up 4 Thumb down 4

  11. Аноним

    По поводу попутчиков. На прошлой неделе ездили с товарищем в Новосиб. Договорились с тремя челами через соц сети, там же обговорили место посадки. Три дня ездили, нормально, на четвертый подошли трое и сказали, чтоб валил без попутчиков. Хорошо, что уже успели телефонами обменяться. Предупредили, забрали в другом месте.
    А на микраж уже год как возят 130-150 руб.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  12. Аноним

    В 6:30 утра как-то не успели толком поговорить с теми тремя мужиками, а сами они не представились, грубияны. Плюс когда ножом угрожают проткнуть тебе колеса, а заниматься в -15-20 c колесами, да ну нафиг.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  13. @

    Седьмого декабря ночью надо было ехать в Томачёво. Позвонила, цена1100 ответили в фирме.. В Яндекс такси 1050. Вызвали первую. В итоге про нас вообще забыли. Перезвонила. Прислали. До Первомайской доехали, на повороте обнаружил водитель чтоколесо спущено. Вызвал замену. Прислали игрушечную машинку» Марч», а нас четверо, хотя предупреждали их, что машинку посвободней надо. Так уехали только на третьей машине «Салярис». Обратно с Толмачёво вызвали Яндекс такси за 860, тоже Салярис. Так не успели выйти, как машина уже стояла ждала нас.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  14. Организатор

    Бомбилы пускай мимо проходят,ждут своего пассажира,щас по центру на яндексе катался 80р тариф,и туда и обратно уехал,все ок ребята! кто хочет заработать тот работает!Фирмы городские уже дешевле возят чем наши куркули,все им мало! вон Рутакси,Грандавто,Яндекс молорики до аэропорта за 650 доезжал,бомбилы мимо,сидите возле Гума,кофеманы млин

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • a.danilov

      это да…. до Искитима заломили 750. Ё-моё, 15 минут езды по трассе.

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • Аноним

        «это да»
        При соблюдении правил и скоростного режима, от площади Горького до ЖД вокзала в Искитиме никак не меньше получаса.
        Вы нарушитель и хотите чтобы таксисты нарушали? ;)

        Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      «Организатор 25 декабря 2018 14:02
      Яндекс молорики до аэропорта за 650 доезжал»

      Как вы это делаете?
      — Захожу в приложение ЯндексТакси
      — выбираю поездку от ДК Родина до Толмачева
      — вижу цену 1047 рублей

      — захожу через браузер на компе — то же самое

      ок, может вы из центра Бердска имели в виду?
      проверяю путь от «Ленина, 35» до Толмачево — 1004 рубля.

      У вас какой то другой Яндекс, другой аэропорт или вы просто врете?

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