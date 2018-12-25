Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

В Бердске подорожали услуги такси. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 декабря, сообщили горожане. Они возмущенны тем, что фирмы такси повысили тариф в 30-градусный мороз, который ударил в ночь на понедельник.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», стоимость проезда в такси по Бердску и за его пределы, действительно, выросла. Но подорожание связано не с морозами, а экономикой. В большинстве бердских фирм такси заявили, что повышение цены произошло еще на прошлой неделе. При чем у всех почти в один день.

Впрочем, как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск» стоимость поездки на близкие расстояния, например, «по центру» не изменилась — осталась на уровне 100 рублей. Увеличилась цена «дальних» поездок в зависимости от расстояния. Из центра города в Микрорайон теперь можно уехать за 130 рублей, до супермаркета «Колорлон» — 150 рублей.

— Повышение произошло не из-за мороза — все дорожает. Это плановое повышение цен в связи с ситуацией на рынке, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в «Грин такси», отметив, что для корпоративных клиентов, пользующихся безналичным расчетом, стоимость пока не изменилась.

Стали дороже на 30-40 рублей поездки из Бердска в Новосибирск. Проезд до аэропорта Толмачево теперь стоит не 900, 950 рублей.

Холодная погода сказалась на ожидании такси — оно заметно увеличилось. В некоторых фирмах такси до 1 часа.