Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей
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Бердск словно чёрная дыра какая, всё в нем не как у людей.
8 12
ты о чем?
бензин, запчасти и так далее везде дорожают.
а еще зарплаты таксисты тоже хотят все больше.
везде поднимают, при чем тут бердск вообще?
18 3
«а еще зарплаты таксисты тоже хотят все больше.
везде поднимают»
Где везде поднимают зарплаты? В ваших снах? Или вы пишете из-за рубежа?
14 10
Как у бармалеев что ли?
7 0
Потому что не люди управляет городом , а сам бес с его помощниками чертями .
5 1
Все правильно. На самом деле цена должна быть еще больше, 150 рублей по центру и 200 рублей (микрорайон — центр). Для примера, именно сегодня 13 часов хотел поехать с площади Горького до ул.Микрорайон д.38. Стоимость поездки через агрегатор (последняя буква алфавита), составила 154 рубля — Эконом тариф. Это не час пик. Холода тут не причем. Я не поехал, так как перенес встречу.
6 13
Бред полнейший.. как было с центра до родины днем 130 два года назад так и осталось, ночью — стописят…. о чем вообще автор… яндекс не могет так цены поднять .. я на днях утром за 130 ехал.. рано утром часов в 5..
1 1
Автор….ключевое слово Бред, так как именно вчера и именно яндекс показал стоимость поездки свыше 150р. Агрегатор меняет цены в зависимости наличия машин и количества запросов пользователей. Те кто работал или часто пользуется этим агрегатором тот знает.
0 0
Сегодня в 8 утра по центру Бердска Ятакси выдавало цену 210 рублей (обычно 70) — это не на 30 рублей дороже, а в 3 раза!!! В Академгородок обычно езжу за 265, сегодня уехала за 400.
7 8
Надо было ехать на электричке. Там все стабильно и по расписанию
1 2
Расписание только стабильно сокращается!
0 0
О чем речь? ударили морозы — сразу решили нажиться на ситуации. Вспомним как после взрыва в Домодедово таксисты задрали цены в несколько раз…
13 7
Я не таксист, но у меня есть автомобиль и я прекрасно знаю сколько обходится греть машину в такие морозы. Расходы значительно увеличиваются, соответственно и тариф тоже, что в этом такого? Если вас не устраивает цена, то едте на маршрутке!
9 7
Гараж не пробовали заиметь?
4 7
Чтоб на такси ездить за машиной?
7 2
Если пишут ожидание такси- 1час, то о каком стоянии на морозе идёт речь?
0 3
А ночью машина святым духом греется каждые 1-2 часа, чтобы утром завестись?
1 2
В морозы всегда цены вырастают.
Елена, а сравнивать с терактами не стоит — совершенно не к месту.
У яндeкca вообще от количества заявок цены динамически меняются — вроде не секрет.
8 2
«В морозы всегда цены вырастают.»
Ух, руки твои загребущие! Нос любопытный! Глаза ненасытные! Да-а, жадноватый парень!(Падал прошлогодний снег)
2 9
…т.е. как раз в морозы у Яндекса в разы сокращаются заказы. Сильно сомневаюсь.
4 2
А давайте прикинем про маршрут Микрорайон-Центр.
Это примерно 6 км и в зависимости от пробок от 10 до 20 минут — возьмем в среднем 15.
Сколько «должна» стоить такая поездка?
Итак, покупаем новую машину класса «солярис» за 800 тысяч и работаем в такси
Рабочий день 8 часов. Получается примерно 32 поездки «микрорайон-центр»: 200 км и 20 литров бензина.
Работая как белый человек 240 дней в году, он делает 7 680 поездок, проезжая 50 тыс. км и расходуя 5 тонн бензина.
Машины хватит примерно на 4 года, после чего будет удачей скинуть ее тысяч за 200 какому нить олуху скрутив пробег.
Ну и теперь сводит расходы за 4 года:
— на машину собственно 600 тысяч
— на страховки, обслуживание, ремонты, резину и прочее – 300 тысяч
— на бензин (20 тонн) – 800 тысяч
— зарплата водителя – 2 млн (из расчета 40 тысяч в месяц)
ИТОГО: 3,7 млн. рублей.
Выходит, что цена поездки должна быть 123 рубля + комиссионные агрегатору. Получается примерно 150 рублей.
Ну что, господа комментаторы, кто готов возить дешевле?
12 14
Кто с напарником авто делит
2 5
Те кто делит с напарником экономят только те самые 300 тысяч за 4 года.
Все остальные затраты останутся соответствующими.
Из общих расходов это 8% — короче шум ни о чем….
5 5
Если и экономят, то только страховке и налогах ,а у соляриса это копейки. В остальном все умножается на 2.
3 2
Тут «поросята» хотят, чтобы ещё Путина в расчётах учли! На нём же в я-такси всё держицццо!
4 7
Тогда на этом фоне более чем странно смотрится цена на маршрутку, учитывая,, что везет она не одного пассажира, 13-25.
Почему тогда они кричат, что НЕ РЕНТАБЕЛЬНО и денег им мало.
8 1
попробуйте просчитать по маршрутке.
только учтите, что загрузка полная там только в часы пик, а в остальное время процентов на 30 наполненность.
Ну и там куча доп. платежей на все лицензии, оформление, налоги на з/п, отчисления в пенсионный, слесари, гаражи и так далее.
так просто как с таксистом не просчитать уже
0 1
про 30 процентов не загибайте, да есть время когда и 2-3 пассажира едут, но это единичные рейсы, а так с учётом входящих- выходящих всегда за 100, а в часы пик и все 300!
0 1
о да…. спорить с человеком, приводящим цифры заполненности маршрутки на 300 процентов не смею.
Удачи вам
0 0
P.S. Вы, Аноним 25 декабря 2018 13:59, видимо из тех, кто в запорожце ездил компаниемй в 17 человек + гармонист
0 0
Про сбагривание авто за 200 тысяч полнейшая дичь!
Покажи хоть один Солярис за 200.000, или ты по жёсткому, перевёртыш посчитал
4 4
еще примерно 50 за приведение в порядок и 50-100 перекупу чтобы все красиво было
как раз и выходит 350 за 4-5 летнего
4 1
Это всё напоминает мне российское правительство, которое видя что доходы падают делают единственно НЕВЕРНЫЙ шаг, повышают налоги. Так же и тут, доходы у таксистов падают и они ничего больше не придумали как повысить стоимость.
7 4
Недавно срочно надо было до БЭМЗА добраться утром,час пик,возле Гума ,стоит одно такси,на вопрос сколько? Бомбила запросил 200р,вследствии чего был послан далеко и надолго
7 1
Ну ты и герой! Побольше бы таких людей.
Его по любому потом совесть замучала ))))))
4 2
Летом от ГУМа на Старую пристань за 200 уезжал( и греть мотор не надо! ), а на Камни за 250! Зато обратно вызвали такси и доехали за 150!?
0 0
Читаю тут комментарии некоторых людишек, такое отвращение вызывают… Вы сами поработайте в такси, а потом несите пургу про стоимость! 200р должна быть цена с центра на микрорайон, чтобы люди хоть что-то зарабатывали! У меня трое знакомых ушли в этом году из такси, хотя проработали не один год! Причем ушли на З/П 20 т.р., говорят, что в такси и этих денег сейчас не заработать, все уходит на бензин и ремонт. Один из них машину еще стукнул хорошо, из колеи выкинуло, ремонта на 30 т.р. Идите поработайте в такси, я посмотрю сколько вы там протяните с такими тарифами!
5 6
Верно говоришь: нет там никаких легких денег, да и работа достаточно опасная.
Но в большинстве люди уже совсем краев не видят, и должны им уже не только правительство и чиновники, но их же обычные сограждане и соседи — например возить на такси чуть ли не в убыток себе
С такси вообще все просто: не хочешь — не ездий.
Рынок очень простой и свободный и возмущаться тут не в тему.
Альтернатив куча:
— пешком
— общественный транспорт
— маршрутки
— каршеринг
— попутчики
выбирайте!
3 5
Читаю тут комментарии некоторых людишек, такое отвращение вызывают….Те кто хотят зарабатывать,те работают и возят людей по нормальным ценам,а те кто хотят сидеть ровно на попе а потом задирать ценник,типа ваших знакомых будут ныть и уходить на 20тыр
4 4
По поводу попутчиков. На прошлой неделе ездили с товарищем в Новосиб. Договорились с тремя челами через соц сети, там же обговорили место посадки. Три дня ездили, нормально, на четвертый подошли трое и сказали, чтоб валил без попутчиков. Хорошо, что уже успели телефонами обменяться. Предупредили, забрали в другом месте.
А на микраж уже год как возят 130-150 руб.
1 1
что за «трое»?
1 0
В 6:30 утра как-то не успели толком поговорить с теми тремя мужиками, а сами они не представились, грубияны. Плюс когда ножом угрожают проткнуть тебе колеса, а заниматься в -15-20 c колесами, да ну нафиг.
0 2
почему в полицию не обратились? это ведь угрозы и просто необходимо пресекать такое!
2 0
Седьмого декабря ночью надо было ехать в Томачёво. Позвонила, цена1100 ответили в фирме.. В Яндекс такси 1050. Вызвали первую. В итоге про нас вообще забыли. Перезвонила. Прислали. До Первомайской доехали, на повороте обнаружил водитель чтоколесо спущено. Вызвал замену. Прислали игрушечную машинку» Марч», а нас четверо, хотя предупреждали их, что машинку посвободней надо. Так уехали только на третьей машине «Салярис». Обратно с Толмачёво вызвали Яндекс такси за 860, тоже Салярис. Так не успели выйти, как машина уже стояла ждала нас.
3 0
Бомбилы пускай мимо проходят,ждут своего пассажира,щас по центру на яндексе катался 80р тариф,и туда и обратно уехал,все ок ребята! кто хочет заработать тот работает!Фирмы городские уже дешевле возят чем наши куркули,все им мало! вон Рутакси,Грандавто,Яндекс молорики до аэропорта за 650 доезжал,бомбилы мимо,сидите возле Гума,кофеманы млин
1 1
это да…. до Искитима заломили 750. Ё-моё, 15 минут езды по трассе.
1 0
«это да»
При соблюдении правил и скоростного режима, от площади Горького до ЖД вокзала в Искитиме никак не меньше получаса.
Вы нарушитель и хотите чтобы таксисты нарушали?
0 1
«Организатор 25 декабря 2018 14:02
Яндекс молорики до аэропорта за 650 доезжал»
Как вы это делаете?
— Захожу в приложение ЯндексТакси
— выбираю поездку от ДК Родина до Толмачева
— вижу цену 1047 рублей
— захожу через браузер на компе — то же самое
ок, может вы из центра Бердска имели в виду?
проверяю путь от «Ленина, 35» до Толмачево — 1004 рубля.
У вас какой то другой Яндекс, другой аэропорт или вы просто врете?
0 0