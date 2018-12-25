Налог на огород вводят в России

Депутаты Госдумы готовятся принять во втором чтении законопроект, согласно которому в России вводится патентная система налогообложения фермеров, которые продают излишки собранного урожая. Инициативу уже прозвали «налогом на огород». В 2018-2019 годах ожидается окончательно принятие законопроекта во втором и третьем чтении, пишет юридический сайт 911.ру.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия». Предполагается, что президент России Владимир Путин подпишет закон ближе к 1 июля 2019 года. После этого россияне смогут два месяца иметь право на добровольную уплату налога, с 1 августа 2019 года налог получит обязательный статус на определенных территориях, а с 1 января 2020 года будет введен повсеместно.

Однако закон не коснется обычных дачников и пенсионеров, которые выращивают продукцию для себя и своих родственников, а на рынке продают излишки. За одно проданное ведро огурцов или мешок картошки налог платить не придется.

Новый закон коснется сельских фермеров-предпринимателей, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

Для таких категорий граждан депутаты предложили ввести специальный патент, дающий право на сбыт излишков, выращенных на огороде. Стоимость патента будет начинаться от 4 000 рублей в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициатива направлена на создание более благоприятных экономических и финансовых условий для малого бизнеса и на снижение их налоговой нагрузки.

Авторы уверены, что патентная система налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях найдет отклик и станет мотивацией для дальнейшего развития производства.