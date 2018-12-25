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Налог на огород вводят в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает сельчан и фермеров, выращивающих овощи и фрукты на продажу, покупать патент.

25.12.2018 Фото: pxhere.com 34 коммент.
 
Налог на огород вводят в России

Новый закон коснется сельских фермеров-предпринимателей, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя

Депутаты Госдумы готовятся принять во втором чтении законопроект, согласно которому в России вводится патентная система налогообложения фермеров, которые продают излишки собранного урожая. Инициативу уже прозвали «налогом на огород». В 2018-2019 годах ожидается окончательно принятие законопроекта во втором и третьем чтении, пишет юридический сайт 911.ру.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия». Предполагается, что президент России Владимир Путин подпишет закон ближе к 1 июля 2019 года. После этого россияне смогут два месяца иметь право на добровольную уплату налога, с 1 августа 2019 года налог получит обязательный статус на определенных территориях, а с 1 января 2020 года будет введен повсеместно.

Однако закон не коснется обычных дачников и пенсионеров, которые выращивают продукцию для себя и своих родственников, а на рынке продают излишки. За одно проданное ведро огурцов или мешок картошки налог платить не придется.

Новый закон коснется сельских фермеров-предпринимателей, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

Для таких категорий граждан депутаты предложили ввести специальный патент, дающий право на сбыт излишков, выращенных на огороде. Стоимость патента будет начинаться от 4 000 рублей в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициатива направлена на создание более благоприятных экономических и финансовых условий для малого бизнеса и на снижение их налоговой нагрузки.

Авторы уверены, что патентная система налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях найдет отклик и станет мотивацией для дальнейшего развития производства.

 


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(34) Комментариев

  1. Аноним

    Ну и правильно.
    Бабулек с ведерком земляники не трогать.
    А вот торгашей надо к порядку призывать, а то выращивают на химикатах покруче китайцев и никого контроля за ними

    Thumb up 15 Thumb down 26

    • Аноним

      так некоторые и землянику вёдрами продают, а как её выращивать и не знают- перекупщики…

      Thumb up 22 Thumb down 4

    • Аноним

      «А вот торгашей надо к порядку призывать, а то выращивают на химикатах покруче китайцев и никого контроля за ними»

      Вы вообще статью читали, или только заголовок? Там слова нет про ужесточение контроля качества продукции. Это лично ваши фантазии и не больше…. На счёт торгашей, вы с какой планеты? У нас на рынке торгаши и те кто выращивает, это в 90% случаев, абсолютно разные люди……..

      Thumb up 35 Thumb down 5

    • Аноним

      За химикат надо платить ?

      Thumb up 3 Thumb down 1

  2. !!!

    Так-то оно так,да только продавцы хоть перекупщики,хоть настоящие земледельцы,все налоги положат на плечи покупателей чтобы не потерять намеченную прибыль…И кому кроме депутатов от Е.Р. на Руси жить хорошо?

    Thumb up 34 Thumb down 9

    • Аноним

      Стоит киоск с овощами/фруктами, у которых и сан. книжки, и официальная зарплата, и налоги….И попробуй без сертификата качества чего нить продать — сразу проверками замучают и товар изымут, еще и штраф впаяют.

      А рядом стоят непойми кто (пресловутые бабушки, которым внуки с хилоского все таскают) и продают без документов, налогов и вообще ответственности.

      Это называется нечестная конкуренция и обман!
      Вот против таких продавцов закон и направлен.
      И правильно! *OK*

      Thumb up 13 Thumb down 26

    • Аноним

      Да никому ихняя свинина с хренодером ненужна .
      Построили павильон там где был Робинзон , торжественно открыли на день города и все , теперь пустые прилавки .
      Может это больно отразится на директоре базара , которому надо платить налог ?

      Thumb up 16 Thumb down 3

      • Аноним

        А мёд ихний , цветочный , полевой , горный , лесной .
        Подделка , патока , густой сироп из сахара .
        Стоит банка так называемого мнимого меда за 300 р и тут же маленький кусочек с размером спичечного коробка засохшего сота 150 р .
        Где логика ? Чтоб накачать банку меда это надо выдавить не две соты с размером спичечного коробка . Там пласт здоровенный нужен и стоить он должен примерно около 3000 р .

        Thumb up 8 Thumb down 0

        • ФАГ

          Пустая рамка весит 500 грамм, полная с медом
          4-4,5 кг, бывает и 5кг. Покупаем мед на Алтае, пасека большая — 280 семей, 300 руб за кг, но так как берем меда 40 кг, пчеловод нам всегда дарит рамку с медом. Но так как работы много, пчеловод никогда не ездит на рынок, покупатели приезжают к ней за медом, а сама начинает продавать только глубокой осенью.
          На рынке редко можно увидеть настоящего пчеловода, перекупщики. Такое наплетут, что и меда не надо. С 1965 по 1970 год содержал 20 ульев, это, конечно, мало. Лишний мед сдавал в заготконтору по 1,4 руб за кило, в магазинах мед стоил 1,6 — 1,8 руб за кило. Как-то был на медовой ярмарке в Новосибирске. Мед от 600 до 3,5 тыс за кило. Перекупщики, врут, сволочи, безбожно!

          Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    «Однако закон не коснется обычных дачников и пенсионеров, которые выращивают продукцию для себя и своих родственников, а на рынке продают излишки. За одно проданное ведро огурцов или мешок картошки налог платить не придется.»

    Вы хоть раз в жизни видели, чтобы кто-то пошёл продавать на рынок одно ведро картошки? Вы издеваетесь? Минимум мешок, а там считай приехали……

    Thumb up 15 Thumb down 14

    • дачница

      увы, закон уже коснулся простых дачников. В 2019 взносы возрастут из-за безналичных взносов, из-за поголовной постановки на кадастр домиков, повышения ставки налога на землю до 3%, роста цен на проезд. Вызов кадастрового инженера — это обязаловка, которая опустошит кошельки, отобьет желание садоводам строить и пристраивать, расширять домики. И кто-то выйдет продавать излишки по дешевке? Клубничка-малинка с этого будут золотыми.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    Сотни судов под флагами разнообразных стран в открытую грабят территориальные воды России. Выгребают практически все рыбные ресурсы, не платя ни копейки за это. Тысячи, а может быть и миллионы кубометров ценнейшего сибирского делового леса вывозятся из страны за копейки.
    А упор дума делает на пенсионеров и бабок. Браво!

    Thumb up 46 Thumb down 12

    • Аноним

      «Выгребают практически все рыбные ресурсы, не платя ни копейки за это»

      С 90ми то не путай.

      Thumb up 6 Thumb down 26

      • Аноним

        все это мы уже проходили много раз.
        при хруще..при сталине..при брежневе..
        писалось куча разного..умного и не очень..
        к примеру продовольственная программа.
        ненравится картофанчик?
        будете кушать березовую кору.
        потому как есть продовольственное наполнение рубля.
        оно неумолимо преближается к цене за барель. 8)

        Thumb up 3 Thumb down 14

      • Аноним

        А что путать то- в казну минимум отчислений, россиянину ценник конский, после всех афёр!

        Thumb up 6 Thumb down 0

      • Александр Дьяков

        Да-ну…Только что прошла передача -о нещадном разграблении дальневосточной тайги и продаже в «заморье»- рыбы,краба,гребешка и пр. Зачем «лепить горбатого»?

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      «Тысячи, а может быть и миллионы кубометров ценнейшего сибирского делового леса вывозятся из страны за копейки.

      А упор дума делает на пенсионеров и бабок. Браво!»

      Выращиваешь помидоры и огурцы в теплицах на продажу и не платишь налоги?
      Значит, вы воруете у пенсионеров пенсии, у города благоустройство и тд.

      Thumb up 6 Thumb down 23

      • Аноним

        логично..а еще зарплату у депутатов.
        чиновников управляющих фондами их любовниц и детей.

        Thumb up 25 Thumb down 7

      • Аноним

        к стати не платить налог вообще невозможно..
        есть налог на землю.на недвижимость.
        это независимо от того будите вы чегось выращивать или нет.Просто ..МАЛО!!
        Жрать!! жрать!!! нас все больше ..жрать!!!
        какевропе жрать!!!.. 8)

        Thumb up 11 Thumb down 8

      • Аноним

        а дак вы наверно по серости своей думаете что чиновники существуют чтоб чего то улучшать?
        ну так я вас разочарую..
        берем к примеру пенсионный фонд.
        на разъяснительную работу населению почему ему увеличили пенсионный возраст была..нанята компания..сумма контрактов..249,9 мил.рублей.
        Таким образом вам чудаки придется еще и за разъяснения платить.На халяву никто ни чего даже разъяснять вам не будет.. 8)

        Thumb up 21 Thumb down 6

  5. Аноним

    похоже наступает время в качестве спецовки одеть желтый жилет, а вилами, как обычно навоз раскидывать

    Thumb up 9 Thumb down 3

  6. Аноним

    Держись россияне. Через десять лет будет налог на воздух 250 тубриков за сутки. при цене литра бензина 1500 тубриков за 200 грамм :-D

    Thumb up 12 Thumb down 3

  7. Поросёнок Пётр

    Желание нашего славного государства обобрать до последней нитки всех, кого только можно вполне понятно, при безумно увеличившихся издержках типа Крыма, Сирии, безвозвратных кредитов Венесуэле и санкций.
    Но, у здравомыслящих людей вполне могут возникнуть вопросы, а зачем платить налоги таком государству? Если оно их использует крайне не эффективно… *UNKNOWN*

    Thumb up 23 Thumb down 5

    • Аноним

      да не черта дело не в крымах.дело в кампанейщине по борьбе с самозанятым населением… *TIRED*

      Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      видимо в амэрике кто то наночь хруща обчитался..
      и желает устроить по европке новочеркассков…
      ну и наши олухи..наслушались глупостей счаз быдут дурь свою демонстрировать..свидомиты недоделаные.. 8)

      Thumb up 5 Thumb down 2

    • Аноним

      а во..нашел …госпожа голикова в рамках международного экономического форума наслушалась всякой фигни..
      и обещалась дремуче куралесить.. 8)
      как видите крыма тут дело сотое… 8)

      Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Пенсионер

    Как-то эта мотивация»» больше похожа на чиновничий грабёж!!!Скоро последние портки сдерут!
    Сгонять чё ли в администрацию и сдать самому исподнее???

    Thumb up 12 Thumb down 2

  9. Аноним

    Сомневаюсь, что кто то понесётся покупать патенты
    Да и как узнать, если все продадут перекупщикам ?

    Thumb up 9 Thumb down 0

    • Аноним

      Если только это крупные хозяйства , то им может это и выгодно будет
      Все зарегистрируются ИП и будут платить только за патент

      Thumb up 4 Thumb down 1

  10. Slon

    В этой стране честно жить нельзя!!! Классно то как теперь берешь патент 4000 руб. в месяц, и никаких головняков с налоговой, ненужно юр. лицо открывать, бухгалтеру платить, онлайн-кассу заводить, таскаешь себе с Хилока и продаешь с небольшой маржой (+25%), думаю тысяч 50 в месяц можно будет поднять (причем кешем) 8) .

    Thumb up 2 Thumb down 4

  11. Сергей

    Не знаю как от этого будет пополняться казна, то цены точно станут больше

    Thumb up 4 Thumb down 1

  12. игорь

    ,,,,,как дико это читать,,,,,грибы,собирание хвороста в лесу,теперь выращивание овоща,,,,,,до чего докатились ? Русь,обложенная поборами,,,,мы на этой земле,,,,уроды в галстуках в каменных строениях делают такие чудовищные решения,,,,,,,,,докатились

    Thumb up 9 Thumb down 0

  13. Аноним

    Такое чувство, что специально народ провоцируют, чтобы те за вилы взялись… только, вряд ли, доведённый до края, русский народ, будет сортировать Вас, господа в галстуках, достанется всем и кто провоцировал и кто рядом стоял…

    Thumb up 3 Thumb down 0

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