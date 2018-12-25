Налог на огород вводят в России

Новый закон коснется сельских фермеров-предпринимателей, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя
Депутаты Госдумы готовятся принять во втором чтении законопроект, согласно которому в России вводится патентная система налогообложения фермеров, которые продают излишки собранного урожая. Инициативу уже прозвали «налогом на огород». В 2018-2019 годах ожидается окончательно принятие законопроекта во втором и третьем чтении, пишет юридический сайт 911.ру.
Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия». Предполагается, что президент России Владимир Путин подпишет закон ближе к 1 июля 2019 года. После этого россияне смогут два месяца иметь право на добровольную уплату налога, с 1 августа 2019 года налог получит обязательный статус на определенных территориях, а с 1 января 2020 года будет введен повсеместно.
Однако закон не коснется обычных дачников и пенсионеров, которые выращивают продукцию для себя и своих родственников, а на рынке продают излишки. За одно проданное ведро огурцов или мешок картошки налог платить не придется.
Новый закон коснется сельских фермеров-предпринимателей, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.
Для таких категорий граждан депутаты предложили ввести специальный патент, дающий право на сбыт излишков, выращенных на огороде. Стоимость патента будет начинаться от 4 000 рублей в месяц.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициатива направлена на создание более благоприятных экономических и финансовых условий для малого бизнеса и на снижение их налоговой нагрузки.
Авторы уверены, что патентная система налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях найдет отклик и станет мотивацией для дальнейшего развития производства.
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Ну и правильно.
Бабулек с ведерком земляники не трогать.
А вот торгашей надо к порядку призывать, а то выращивают на химикатах покруче китайцев и никого контроля за ними
15 26
так некоторые и землянику вёдрами продают, а как её выращивать и не знают- перекупщики…
22 4
«А вот торгашей надо к порядку призывать, а то выращивают на химикатах покруче китайцев и никого контроля за ними»
Вы вообще статью читали, или только заголовок? Там слова нет про ужесточение контроля качества продукции. Это лично ваши фантазии и не больше…. На счёт торгашей, вы с какой планеты? У нас на рынке торгаши и те кто выращивает, это в 90% случаев, абсолютно разные люди……..
35 5
За химикат надо платить ?
3 1
Так-то оно так,да только продавцы хоть перекупщики,хоть настоящие земледельцы,все налоги положат на плечи покупателей чтобы не потерять намеченную прибыль…И кому кроме депутатов от Е.Р. на Руси жить хорошо?
34 9
Стоит киоск с овощами/фруктами, у которых и сан. книжки, и официальная зарплата, и налоги….И попробуй без сертификата качества чего нить продать — сразу проверками замучают и товар изымут, еще и штраф впаяют.
А рядом стоят непойми кто (пресловутые бабушки, которым внуки с хилоского все таскают) и продают без документов, налогов и вообще ответственности.
Это называется нечестная конкуренция и обман!
Вот против таких продавцов закон и направлен.
И правильно!
13 26
Да про сертификаты заливать не надо, если и вас фрукты с того же рынка!
7 1
Да никому ихняя свинина с хренодером ненужна .
Построили павильон там где был Робинзон , торжественно открыли на день города и все , теперь пустые прилавки .
Может это больно отразится на директоре базара , которому надо платить налог ?
16 3
А мёд ихний , цветочный , полевой , горный , лесной .
Подделка , патока , густой сироп из сахара .
Стоит банка так называемого мнимого меда за 300 р и тут же маленький кусочек с размером спичечного коробка засохшего сота 150 р .
Где логика ? Чтоб накачать банку меда это надо выдавить не две соты с размером спичечного коробка . Там пласт здоровенный нужен и стоить он должен примерно около 3000 р .
8 0
Пустая рамка весит 500 грамм, полная с медом
4-4,5 кг, бывает и 5кг. Покупаем мед на Алтае, пасека большая — 280 семей, 300 руб за кг, но так как берем меда 40 кг, пчеловод нам всегда дарит рамку с медом. Но так как работы много, пчеловод никогда не ездит на рынок, покупатели приезжают к ней за медом, а сама начинает продавать только глубокой осенью.
На рынке редко можно увидеть настоящего пчеловода, перекупщики. Такое наплетут, что и меда не надо. С 1965 по 1970 год содержал 20 ульев, это, конечно, мало. Лишний мед сдавал в заготконтору по 1,4 руб за кило, в магазинах мед стоил 1,6 — 1,8 руб за кило. Как-то был на медовой ярмарке в Новосибирске. Мед от 600 до 3,5 тыс за кило. Перекупщики, врут, сволочи, безбожно!
5 1
«Однако закон не коснется обычных дачников и пенсионеров, которые выращивают продукцию для себя и своих родственников, а на рынке продают излишки. За одно проданное ведро огурцов или мешок картошки налог платить не придется.»
Вы хоть раз в жизни видели, чтобы кто-то пошёл продавать на рынок одно ведро картошки? Вы издеваетесь? Минимум мешок, а там считай приехали……
15 14
увы, закон уже коснулся простых дачников. В 2019 взносы возрастут из-за безналичных взносов, из-за поголовной постановки на кадастр домиков, повышения ставки налога на землю до 3%, роста цен на проезд. Вызов кадастрового инженера — это обязаловка, которая опустошит кошельки, отобьет желание садоводам строить и пристраивать, расширять домики. И кто-то выйдет продавать излишки по дешевке? Клубничка-малинка с этого будут золотыми.
1 1
Сотни судов под флагами разнообразных стран в открытую грабят территориальные воды России. Выгребают практически все рыбные ресурсы, не платя ни копейки за это. Тысячи, а может быть и миллионы кубометров ценнейшего сибирского делового леса вывозятся из страны за копейки.
А упор дума делает на пенсионеров и бабок. Браво!
46 12
«Выгребают практически все рыбные ресурсы, не платя ни копейки за это»
С 90ми то не путай.
6 26
все это мы уже проходили много раз.
при хруще..при сталине..при брежневе..
писалось куча разного..умного и не очень..
к примеру продовольственная программа.
ненравится картофанчик?
будете кушать березовую кору.
потому как есть продовольственное наполнение рубля.
оно неумолимо преближается к цене за барель.
3 14
А что путать то- в казну минимум отчислений, россиянину ценник конский, после всех афёр!
6 0
Да-ну…Только что прошла передача -о нещадном разграблении дальневосточной тайги и продаже в «заморье»- рыбы,краба,гребешка и пр. Зачем «лепить горбатого»?
0 0
«Тысячи, а может быть и миллионы кубометров ценнейшего сибирского делового леса вывозятся из страны за копейки.
А упор дума делает на пенсионеров и бабок. Браво!»
Выращиваешь помидоры и огурцы в теплицах на продажу и не платишь налоги?
Значит, вы воруете у пенсионеров пенсии, у города благоустройство и тд.
6 23
логично..а еще зарплату у депутатов.
чиновников управляющих фондами их любовниц и детей.
25 7
к стати не платить налог вообще невозможно..
есть налог на землю.на недвижимость.
это независимо от того будите вы чегось выращивать или нет.Просто ..МАЛО!!
Жрать!! жрать!!! нас все больше ..жрать!!!
какевропе жрать!!!..
11 8
а дак вы наверно по серости своей думаете что чиновники существуют чтоб чего то улучшать?
ну так я вас разочарую..
берем к примеру пенсионный фонд.
на разъяснительную работу населению почему ему увеличили пенсионный возраст была..нанята компания..сумма контрактов..249,9 мил.рублей.
Таким образом вам чудаки придется еще и за разъяснения платить.На халяву никто ни чего даже разъяснять вам не будет..
21 6
похоже наступает время в качестве спецовки одеть желтый жилет, а вилами, как обычно навоз раскидывать
9 3
Держись россияне. Через десять лет будет налог на воздух 250 тубриков за сутки. при цене литра бензина 1500 тубриков за 200 грамм
12 3
Желание нашего славного государства обобрать до последней нитки всех, кого только можно вполне понятно, при безумно увеличившихся издержках типа Крыма, Сирии, безвозвратных кредитов Венесуэле и санкций.
Но, у здравомыслящих людей вполне могут возникнуть вопросы, а зачем платить налоги таком государству? Если оно их использует крайне не эффективно…
23 5
да не черта дело не в крымах.дело в кампанейщине по борьбе с самозанятым населением…
2 2
видимо в амэрике кто то наночь хруща обчитался..
и желает устроить по европке новочеркассков…
ну и наши олухи..наслушались глупостей счаз быдут дурь свою демонстрировать..свидомиты недоделаные..
5 2
а во..нашел …госпожа голикова в рамках международного экономического форума наслушалась всякой фигни..
и обещалась дремуче куралесить..
как видите крыма тут дело сотое…
2 0
Как-то эта мотивация»» больше похожа на чиновничий грабёж!!!Скоро последние портки сдерут!
Сгонять чё ли в администрацию и сдать самому исподнее???
12 2
Сомневаюсь, что кто то понесётся покупать патенты
Да и как узнать, если все продадут перекупщикам ?
9 0
Если только это крупные хозяйства , то им может это и выгодно будет
Все зарегистрируются ИП и будут платить только за патент
4 1
В этой стране честно жить нельзя!!! Классно то как теперь берешь патент 4000 руб. в месяц, и никаких головняков с налоговой, ненужно юр. лицо открывать, бухгалтеру платить, онлайн-кассу заводить, таскаешь себе с Хилока и продаешь с небольшой маржой (+25%), думаю тысяч 50 в месяц можно будет поднять (причем кешем) .
2 4
Не знаю как от этого будет пополняться казна, то цены точно станут больше
4 1
,,,,,как дико это читать,,,,,грибы,собирание хвороста в лесу,теперь выращивание овоща,,,,,,до чего докатились ? Русь,обложенная поборами,,,,мы на этой земле,,,,уроды в галстуках в каменных строениях делают такие чудовищные решения,,,,,,,,,докатились
9 0
Такое чувство, что специально народ провоцируют, чтобы те за вилы взялись… только, вряд ли, доведённый до края, русский народ, будет сортировать Вас, господа в галстуках, достанется всем и кто провоцировал и кто рядом стоял…
3 0