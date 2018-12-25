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WP: Трамп заранее сказал Эрдогану о выводе войск из Сирии

9 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии.

25.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
WP: Трамп заранее сказал Эрдогану о выводе войск из Сирии

The Washington Post: Трамп заранее сказал Эрдогану о выводе войск из Сирии

Президента США Дональд Трамп сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о выводе американских войск из Сирии в телефонном разговоре 14 декабря, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Официально о выводе войск было объявлено через пять дней.

Как говорят источники издания, господин Эрдоган в очередной раз пытался узнать у президента США, почему американская сторона для борьбы с террористами продолжает поставлять оружие сирийским курдам. Сирийские курды представляют угрозу для Турции — они союзники турецких курдов, которых Анкара считает террористами. «Знаете что? Она (Сирия.— “Ъ”) ваша. Я ухожу»,— якобы заявил господин Трамп.
Напомним, 19 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии. По словам Дональда Трампа, их задача выполнена — террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) повержена. Позднее господин Трамп дал понять, что предоставляет вести борьбу с ИГ России, Ирану и Сирии. При этом он не упомянул Турцию, которая сотрудничает по сирийскому урегулированию с Россией и Ираном. По мнению экспертов, с которыми побеседовал “Ъ”, решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии с большой вероятностью является результатом договоренностей между Турцией и США, хотя эту версию опровергла высокопоставленный представитель американской администрации.

Источник: Ъ


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