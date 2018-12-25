Не режьте салаты тазами!

Чтобы чувствовать себя хорошо после Нового года, можно прибегнуть к некоторым трюкам и фокусам. Как получить удовольствие от еды и не испытывать угрызения совести перед организмом, рассказал в эфире радио Sputnik автор и ведущий программы «Еда живая и мертвая» Сергей Малоземов, пишет РИА Новости.

«Диетологи критикуют наши стандартные салаты за большое количество майонеза. Это очень калорийная вещь, он состоит на 70% из жира. Можно смешивать майонез с нежирным йогуртом, вкус от этого не сильно страдает, а калорийность уменьшается чуть ли не вдвое. В «Селёдку под шубой» можно между слоями потереть яблоко, оно частично добавит вкуса и позволит уменьшить количество майонеза. Главный фокус – порционная подача. Не резать салаты тазиками, а приготовить тарталетки или кусочки темного хлеба, можно салаты завернуть в ролл из тонко нарезанного авокадо. После этого будет и удовольствие, и не стыдно перед собственным организмом. Очень модно сейчас заимствовать тренды из вегетарианской или постной кухни. Овощи в самых разных видах – главный тренд среди тех, кто следит за здоровьем. Нет единой моды, но люди все реже едят мясо, только праздничное, изысканно приготовленное мясо в небольших количествах, а предпочтение отдают овощам, крупам и морепродуктам», – поделился Сергей Малоземов.