Кот Бегемот и кот Ахилл из Эрмитажа возглавили рейтинг ТОП-котэ

Компания «Медиалогия» составила рейтинг популярных в уходящем году котов и новостей о них в российских СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно рейтингу, первое место занял эрмитажный кот Ахилл, возглавивший рейтинг животных-оракулов, точно предсказывающих результаты матчей ЧМ-2018. Второе место заняла история о пропаже и возвращении кота Бегемота, который был похищен в августе из музея-театра «Булгаковский дом» в Москве. Тройку лидеров замыкает талисман строителей Крымского моста кот Мостик, который проинспектировал автодорожную часть моста.

В рейтинг также попала новость о девушке в Адыгее, погасившей долг приюта для животных в 340 тыс. рублей, чтобы отдать туда найденного на улице котенка, названного волонтерами Золотой. Популярными в СМИ были история о коте в Тульской области, в ошейнике которого пытались передать в колонию наркотики, объявление о продаже кота британца с экстрасенсорными способностями в Кемеровской области за 5 млн рублей, а также видео с котом из Санкт-Петербурга, издающего звуки, похожие на грузинские песни.

Также в рейтинг вошла новость о том, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам своего кота по кличке Мичи, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне, где он более шести лет скрывается от возможной экстрадиции в США, так как сотрудники посольства пригрозили посадить Мичи в клетку.

Популярными стали и новости об оставленном хозяйкой наследстве итальянскому коту Джерри в размере €30 тыс., который теперь завтракает и ужинает исключительно креветками, а также рассказ губернатора японской префектуры Акиты Норихиса Сатакэ о жизни подаренного ему президентом РФ Владимиром Путиным сибирского кота по кличке Мир.

Источник: ТАСС