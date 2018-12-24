Гигантский метеорит снес скалу и перекрыл реку в Хабаровском крае

Упавший в Хабаровском крае метеорит снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов 24 декабря, происшествие случилось несколько дней назад, но из-за безлюдности мест его не удалось обнаружить сразу.

— Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области, — говорит Алексей Маслов. – У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности.

По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от посёлка Чекунда. О происшествии сообщили главе МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.

— В случае, если завал на реке даст подъём воды и это будет грозить подтоплением посёлков, объявим режим ЧС, — отметил Алексей Маслов.

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Группа спасателей краевого поисково-спасательного отряда добралась до места странного происшествия в Верхнебуреинском районе, где, по сообщениям очевидцев, обвалившаяся сопка перекрыла реку Бурею. Также к месту прибыли специалисты Бурейской ГЭС из Амурской области.

Как уточнили эксперты, в ходе осмотра действительно установлен факт схода грунта на русло реки Бурея. В данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, поскольку река находится в зимнем режиме. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме.

Местные жители до сих пор теряются в загадках, что могло послужить причиной обвала.

— Сам я гула никакого не слышал и ничего необычного не видел. А если бы у нас хоть кто-то стал свидетелем такого происшествия, такая бы новость быстро разошлась по поселку. Что стало причиной обвала – будут выяснять специалисты, а мы пока лишь теряемся в догадках. Кто-то согласен, что это метеорит, кто-то уверен, что это ступени ракеты и так далее, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный.

Как уточнил собеседник, обрушенную скалу впервые заметил охотник:

— Изначально он поехал в те места еще около недели назад, но не смог проехать, так как лед на реке был разрушен, это было очень странно, никто не понял причин. Затем он все-таки добрался туда в минувшую в пятницу и уже тогда заснял все произошедшее. Сейчас он на месте происшествия в качестве проводника у группы спасателей.

Сейсмические станции Российской академии наук Дальнего Востока не зафиксировали на территории Хабаровского края ни падения крупного метеорита, ни любого другого события, которое смогло бы перекрыть русло реки Бурея.

При этом, как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель Сахалинского филиала «Единой геофизической службы» РАН Юрий Левин, встречу с метеоритом столь большого размера, оставшуюся незамеченной, он считает практически невероятной, сейсмодатчики обязательно бы зафиксировали удар небесного тела о землю. Он считает, что подобные последствия скорее могли произойти от оползня.

Сейсмостанция Камчатки также не зарегистрировала ничего сверхъестественного в Верхнебуреинском районе. Однако это могло произойти потому, что в районе полуострова в последние дни активизировался вулкан Шивелуч, толчки идут роем и этот шум мог помешать датчикам в фиксации происшествия.

— Сейчас не получится быстро сказать, происходило ли какое-либо сейсмособытие в Верхнебуреинском районе Хабаровского края за последние две недели, надо поднимать архивы, — рассказывает руководитель Якутского филиала «Единой геофизической службы» РАН Сергей Шибаев.

Учёным не помешала бы точная дата происшествия, но пока её установить не удалось. Что на самом деле произошло в Верхнебуреинском районе, и вызвал ли этот обвал метеорит, станет известно в ближайшее время. Как отмечают геофизики РАН, события могли зафиксировать «частные» сейсмостанции компании «Русгидро», контролирующие район рядом с Бурейской ГЭС – специалист по связям с общественностью электростанции Ярослав Коршунов пообещал предоставить информацию, «если будет о чём говорить».

— На место происшествия выехал наш сотрудник, он должен отчитаться о наблюдениях в ближайшие часы – говорит начальник хабаровского краевого управления по делам ГО и ЧС Владимир Корниенко. – Пока мы не располагаем большей информацией, чем на единственном видеоролике.

В то же время член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель ИВЭП ДВО РАН Борис Воронов отметил, что падение метеорита для Дальнего Востока не является слишком уж необычным событием и напомнил о Вяземской загадке. В 2005 году в тайге люди наткнулись на поваленный на огромной площади в одном направлении лес. Туда вылетали на вертолете спасатели с учеными, но им не удалось определить, стал ли причиной загадочного лесоповала упавший метеорит или же деревья «выкосил» сверхмощный смерч.