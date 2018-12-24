Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи ​Саиф аль-Ислам ищет поддержки Москвы для реализации своих президентских амбиций. Об этом без указания источников информации сообщает Bloomberg.

Представители России, по словам одного из знакомых с ситуацией источников агентства в Москве, уже вступили в контакт с наследником Каддафи. С ними ​Саиф аль-Ислам, «находясь в неизвестном месте», говорил по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы, отметил источник Bloomberg. После этого, в начале декабря, по его данным, представитель сына бывшего ливийского лидера встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым. С ним от имени Саифа аль-Ислама президенту России Владимиру Путину и российскому правительству было передано письмо с приветствиями от родственника экс-диктатора, рассказал источник. В нем Саиф аль-Ислам, по его словам, делился с российскими властями своим видением будущего Ливии и просил о политической поддержке.

Причем визит эмиссара сына Каддафи в Россию, как указывает Bloomberg, был уже не первым. Помимо него, в Москве с 2016 года, по информации неназванных дипломатов, слова которых приводит агентство, часто бывает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар. Именно его, как считалось прежде, поддерживает Кремль, заметили источники Bloomberg, подчеркнув, что у него, как и у других ливийских политиков, есть президентские амбиции. Кого теперь будет поддерживать Москва, российские власти еще не решили, говорит один из собеседников агентства.

Национальные выборы в Ливии ООН хочет провести в следующем году, в соответствии со своим планом по объединению страны, напоминает Bloomberg. Каддафи-младший, по оценкам агентства, теоретически может принять в них участие, даже несмотря на то, что с 2011 года его разыскивает Международный уголовный суд. Саифа аль-Ислама он обвиняет в том числе в преступлениях против человечности.

В целом же в Ливии Россия, как считают два европейских дипломата, которые изучают стратегию Кремля в стране, «спокойно налаживает связи со всеми конкурирующими фракциями». Это, по мнению собеседников агентства, дает ей возможность извлекать большую выгоду, нежели другие внешние игроки, которые поддерживают ту или иную сторону. «Запад сделал все возможное, чтобы погрузить эту страну в хаос. Теперь все стороны конфликта доверяют Москве», — говорит, комментируя Bloomberg ситуацию, руководитель Института мировой экономики и международных отношений Александр Дынкин.

Стратегию в Ливии, как отметили источники агентства, Россия сменила в прошлом году. Тогда наряду с поддержкой Хафтара Москва, по их данным, «приложила немало усилий», чтобы наладить отношения с конкурирующим с фельдмаршалом правительством (его поддерживает ООН). Подобные действия, как отмечает Bloomberg, уже приносят определенные плоды: Россия ведет с Ливией переговоры о возобновлении контракта стоимостью €2,2 млрд на строительство высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта (проект был приостановлен после кончины Каддафи). Помимо этого у России за $700 млн Ливия покупает миллион тонн пшеницы.

Также в стороне не остаются и российские энергетические интересы. В октябре на переговоры с «Газпромом» и «Татнефтью» в Москву по поводу возобновления ливийских проектов эпохи Каддафи приезжал глава Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла, напоминает Bloomberg. «Роснефть» тогда, как отмечает агентство, также согласилась инвестировать в разведку и добычу в Ливии и покупать нефть.​

Саифу аль-Исламу Каддафи 46 лет. Он учился в Лондонской школе экономики и политических наук. После смерти отца во время гражданской войны он был схвачен повстанцами и передан под суд, где по делу о подавлении беспорядков в 2011 году (тогда погибло множество демонстрантов) его приговорили к смертной казни. Однако в середине прошлого года Саифа аль-Ислама освободили. Такое решение власти Ливии приняли, исходя из принятого им закона о всеобщей амнистии, передает РБК.