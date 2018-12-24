Справки для получения льгот инвалидам выдадут до 29 декабря в Пенсионном фонде Бердска

Получить справки для приобретения льготного лекарства, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда до 29 декабря могут инвалиды Бердска. Чтобы в новом году бердчане могли запланированно жить и работать, отметила на совещании чиновников 24 декабря начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, есть ли проблемы с получением таких справок.

— Никаких проблем нет. Справки мы выдаем с 1 ноября. Конечно, максимальное количество народа придет в эти дни. Будут дополнительные места, — подчеркнула Елена Чуль.