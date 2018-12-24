Разлетелись от удара Nissan и Toyota Corolla на перекрестке в Бердске

Сегодня, 24 декабря, около 16.00 в Бердске произошло ДТП на пересечении улиц Суворова и К. Маркса. Toyota и Nissan столкнулись возле автошколы ДОСААФ. Движение для других автомобилей не затруднено, однако из-за столкновения заблокирован пешеходный переход.

Видео Марины Волковой



Истинную причину ДТП могут рассказать лишь владельцы иномарок, очевидца либо сотрудники ГИБДД. Однако никого из них через на месте происшествия не оказалось. Автомобили, со включенными аварийными сигналами были брошены их владельцами на дороге.

Можно только предполагать, что водители японцев не поделили дорогу. В следствии чего обоих от удара развернуло, а Nissan и вовсе выбросило в придорожный сугроб. Следов трагического исхода ДТП «Курьер. Среда. Бердск» не увидел. Мимо проезжающие и проходящие бердчане с сочувствуем оглядывались на груды искореженного металла, осколков пластика и стекла.