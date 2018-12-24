Повысят пенсию жителям Бердска с 1 января 2019 года

Выплата пенсий в повышенном размере будет произведена с 1 января в Бердске. С индексацией чуть больше 7%. Об этом на совещании чиновников 24 декабря сообщила руководитель Управления пенсионного фонда РФ(УПФР) по Бердску Елена Чуль.

— Индексация уже произведена. Все документы, все реестры на выплату пенсии отправлены, — отметила Елена Николаевна.

По словам руководителя УПФР по Бердску, на протяжении последних трех лет не производилась досрочная выплата январской пенсии. В этом году будет то же самое. Почта будет выплачивать пенсию с 3 по 8 января. 11 января планируется финансирование первой очереди кредитных учреждений, подчеркнула Чуль.