Роскомнадзор: когда Россию отключат от интернета?

Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет», — сказал Жаров, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете и внешних угрозах российским сетям.
По его словам, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. «Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия», — добавил он.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».
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