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36 тыс. рублей получает участковый полиции Бердска

Однако зарплата не удерживает полицейских и после выхода не пенсию, они уходят со службы в поисках менее сложной работы. Начальник полиции пытается ликвидировать некомплект в отделе, привлекая «людей с улицы».

24.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда.Бердск Нет комментариев
 
36 тыс. рублей получает участковый полиции Бердска

В полиции Бердска не хватает кадров

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Произошли ли кадровые перестановки в бердском отделе полиции?

Ответ: Я не старался произвести какие-то кадровые перестановки, а, наоборот, старался привлечь личный состав в Бердск, чтоб некомплект перекрыть. Скорее, принять на работу сотрудников, разгрузив при этом других полицейских. Несмотря на это, кого-то мы на службу принимаем, а кто-то уходит в другие органы.

Обстоятельства сложились так, что сегодня некомплект образовался в отделении уголовного розыска. Мы вынуждены были передвинуть сотрудников из патрульно-постовой службы, которые получили образование, существенное время проработали в органах и уже знают, что такое преступление и наказание, в подразделение уголовного розыска. А в патрульно-постовую службу набираем, можно сказать, с улицы людей.

Существует закон о полиции, где прописано, что соискатель на должность сотрудника полиции не должен быть старше 35 лет, со средним образованием, пройти медкомиссию и испытания. При условии прохождения всех этих моментов дается заключение о возможности работать в полиции. Конечно, берем с армией, но случается так, что сотрудники получают образование в системе МВД, потом подходит срок и кого-то забирают в армию, а кто-то продолжает трудовую деятельность.

Также существует некомплект в подразделении участковых. Сотрудники, конечно, из-за существующей нагрузки дорабатывают до пенсии и стараются сменить место работы. Наверное, в плюс для себя уходят на более легкую работу, нежели в органах. Мы принимаем профилактические меры и беседы, призываем еще поработать, несмотря на возраст, дающий право выхода на пенсию. Но такая тенденция существует. Мы стараемся применять меры, чтобы личный состав был укомплектован и нагрузка между сотрудниками была распределена равномерно.

Сотрудник, который принимается на работу в органы внутренних дел и прошедший стажировку, получает офицерскую заработную плату в районе 36 000 рублей. Если сотрудник проработает определенный промежуток времени, то появляется выслуга и он получает очередные звания. Если сотрудник хорошо работает, то ему полагаются определенные надбавки.


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