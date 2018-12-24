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В Сирию отправят новогоднюю елочку и 93 игрушки из Бердска

По назначению — сирийским детям — подарки бердских школьников доставят представители 41-й армии.

24.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В Сирию отправят новогоднюю елочку и 93 игрушки из Бердска

Акция «Молодежь Бердска — детям Сирии» проходила 20 декабря в лицее №6

Около 2000 детей участвовали в мероприятиях акции «Молодежь Бердска — детям Сирии».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», благотворительная акция «Молодежь Бердска — детям Сирии» прошла 20 декабря в лицее №6. В этот день в лицее работала выставка трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков. Под елочкой, установленной в холле школы, ученики образовательных учреждений оставляли новогодние игрушки.

Для детей Сирии школьники собрали 93 новогодние игрушки. На этой неделе будут сформированы посылки и отправлены по назначению с представителями 41 армии, сообщила на совещании чиновников 24 декабря начальник управления образования Жанна Тузова.


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