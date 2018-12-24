Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске

Объявление о продаже земельного участка на месте бывшего водозабора по адресу: Зеленая роща, 13, вновь смутило бердчан. Горожанин Вячеслав обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться, почему муниципальная земля площадью 15 464 квадратных метра выставлена на продажу.

Как выяснилось, земля с кадастровой стоимостью 1 748 050 рублей уже давно не принадлежит Бердску, а находится в частных руках. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в администрации Бердска.

-Согласно договору купли-продажи земельного участка №693-д от 14 мая 2009 года, выкупная цена земли составила 208 626 рублей, — ответили на запрос редакции бердские чиновники.

Стоит отметить, что разрешенное использование земельного участка — размещение объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. У земли вдоль береговой линии за 9 лет побывало немало хозяев, но по всей видимости разрешенный вид использования земли не позволял им пользоваться ею по своему усмотрению. В следствие чего принималось решение о ее продаже.

9 лет бердская земля ходит по рукам

Так, администрация продала землю в мае 2009 года, а новый собственник участка «Энергопром-Новосибирский электродный завод», зарегистрировавший право собственности 10 июня 2009 года, через 12 дней оформил договор купли-продажи с ООО «Центросовет».

Новый владелец перепродал землю через месяц. 22 июля 2009 года собственником бердской земли стал некий «Альянс». 29 апреля 2011 года компания с одноименным названием, но с другим ИНН, выкупила земельный участок и стала его правообладателем на шесть с половиной лет.

28 декабря 2017 года собственником земли стал некий Андрей Ермаков, а еще через 20 дней — Илья Ермаков. При этом договор купли-продажи был зарегистрирован спустя два дня после того как Андрей Ермаков получил свидетельство о праве собственности.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что оба Ермакова бизнесмены. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Илья Ермаков сегодня является директором новосибирского ООО «Пионер». 4 декабря 2018 года судебные приставы-исполнители приступили к взысканию с него налогов и сборов, включая пени, в размере 500 000 рублей.

Примечательно то, что в характеристике объекта стоит отметка — статус «Актуальные засвидетельствованные» с видом разрешенного использования «Для жилой индивидуальной застройки». При этом участок находится в обременении у банка.

Почему бердская власть избавилась от участка?

«Курьер. Среда. Бердск» попытался выяснить, кем и почему было принято решение о продаже лакомого земельного участка, ранее принадлежавшего «Водоканалу», который позже вместе со своими водозаборами вошел в состав нового муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг». Бывший директор Комбината Николай Леванов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что во время совершения сделки купли-продажи он уже не работал на предприятии.

-Когда объединили «Водоканал» с КБУ, первый расформировали, и я в начале июня 2009 года уехал работать по приглашению в барнаульский «Горводоканал». Терепа (бывший мэр Бердска — прим. ред.) подписал в апреле постановление о реорганизации МУП КБУ путем присоединения бердского водоканала к КБУ. Началась реорганизация, а вот информацией о дальнейшим земельном преобразовании я не владею, — резюмировал Николай Иванович.

Депутат Елена Белова, которая многие годы входила в городской земельный комитет , рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решение о продаже этого земельного участка было принято без их ведома и согласия.

-Каким-то образом земля ушла в собственность. По-моему, мы только меняли разрешенное использование на землю. Если не ошибаюсь, с Р-4 на Р-5, но я уже и не вспомню точно. Тогда такие вопросы даже через комиссию не проходили. При Терепе к нам на комиссию приходили вопросы, когда нужно было отказать комиссионно. Это сегодня комиссия имеет рекомендательный характер, раньше и такого не было, — сообщила Елена Белова.

Поведать о том, почему было принято решение о продаже земельного участка с кадастровой стоимостью в почти в 2 млн рублей, мог только бывший глава Бердска Александр Терепа. «Курьер. Среда. Бердск» дозвонился до секретаря и пресс-службы нынешнего руководителя Пенсионного фонда Новосибирской области сегодня, 24 декабря. Однако в пресс-службе сослались на высокую занятость Терепы и посоветовали обратиться к нему с письменным запросом. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос на имя Александра Терепы, с просьбой рассказать, почему бердская земля оказалась в частных руках.

Продолжение — в ближайшее время.