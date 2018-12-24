Запретила задавать домашку на Новый год школьникам министр просвещения

Стоит ли задавать школьникам домашнее задание на Новый год? Как изменится экспертиза учебников? Зачем учителям нужны новые должности? Об этом на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Ольга Юрьевна, накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий. На ваш взгляд, стоит ли давать детям дополнительную работу на праздники?

Ольга Васильева: Лично я считаю, что этого делать не нужно: мы и так достаточно нагружены. С одной стороны, и у детей, и у взрослых должно быть время на то, чтобы вздохнуть, отвлечься от работы, провести время с семьей. Тем более в праздник, тем более в Новый год. С другой стороны, каждый родитель знает, в чем ребенку нужно приложить больше усердия, нужна ли ему помощь. И после нескольких дней каникул, после хорошей передышки вполне возможно в мягкой и ненавязчивой форме обратиться и к «школьным» вопросам. Можно вместе с ребенком что-то прочитать, обсудить, повторить, не слишком при этом усердствуя. Но в целом я за то, чтобы дети в праздники больше отдыхали.

Российские школьники тратят на «домашку» по десять часов в неделю и больше. Не велика ли нагрузка?

Ольга Васильева: Школы во многом автономны. Вопрос содержания домашних заданий, их объема — это ответственность конкретной образовательной организации и конкретного педагога. Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2-3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4-5-х классах допускается максимум два часа, в 6-8-х — 2,5 часа, в 9-11-х — до 3,5 часов. Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться. Но проблема еще и в том, что современные школьники плохо владеют функциональным чтением. Им трудно работать с текстом: понимать содержание, запоминать его, анализировать. Как следствие — могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам, дети начинают проводить за уроками весь вечер… Что может сделать учитель в ситуации, если дома с ребенком никогда не читали, не вели долгих бесед, не прививали вкуса к литературе и чтению? Выход я вижу только один: родителям, молодым мамам и папам нужно снова начать читать детям книжки, а не бездумно выдавать малышам в руки гаджеты. Это непросто, но постепенно нам нужно восстанавливать то лучшее, чем отличалась советская система образования. Наглядный пример: в 1986 году Россия была на первом месте в мире по читательской грамотности среди подростков. Сегодня — только на 36-м.

Давать детям дополнительные задания на праздники не нужно, мы и так достаточно нагружены

Тогда на чем нам нужно сосредоточить усилия, чтобы войти в десятку стран с лучшим школьным образованием?

Ольга Васильева: Должна быть решена триединая задача: это развитие материально-технической базы, развитие содержания образования и профессиональное развитие педагогов, которые работают с нашими детьми.

В рамках национального проекта «Образование» в течение шести лет будет выделено более 750 миллиардов рублей. 10 федеральных проектов, подчиненных единой задаче. В основном это федеральные средства, значительная часть которых министерство направит в регионы в форме субсидий. На что пойдут деньги? На создание новых мест в сельских школах, на межрегиональные центры компетенций и повышения профессионального мастерства учителей, на детские технопарки и мобильные технопарки «Кванториум», на IT-кубы, на вовлечение детей в естественно-научное и техническое творчество, на их раннюю профориентацию.

В России сегодня примерно 42 тысячи школ. И в регионах очень разная ситуация. Есть традиционные лидеры по всем показателям: это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан.

Ольга Васильева: Есть региональные центры, которые готовят победителей международных олимпиад по математике, физике, информатике, другим предметам. Это Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь. И в то же время у нас сейчас пять тысяч школ, в основном сельских, которые не имеют химических лабораторий. Мы же хотим использовать все возможности, чтобы выровнять ситуацию по регионам, чтобы дети могли получить качественную образовательную базу и в столичной, и в небольшой сельской школе.

В этом случае хорошим «помощником» для педагогов может стать «Российская электронная школа», где будут виртуальные театры, музеи, библиотеки, уроки. И в том числе виртуальные лаборатории, где можно будет проводить вместе с детьми химические, физические эксперименты.

Для педагогов также вводятся две новые должности — старший и ведущий учитель. Кто они?

Ольга Васильева: В России по поручению президента создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали. При этом мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов. То есть останется и первая, и высшая категория, и заслуженные наши учителя. А новые должности — это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, которые необходимо выполнять. Например, «старший учитель» будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников. «Старшим учителем» можно будет стать, только проработав в школе пять лет и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию.

«Ведущий учитель» — это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь требования еще выше — 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. «Ведущий учитель» будет помогать другим педагогам «войти» в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать все это в образовательный процесс. Мы очень хотим, чтобы у него была возможность для творческого подхода к воспитанию молодых педагогов, для вдумчивых бесед, для передачи опыта. Ведь в нашей работе очень много тонкостей, о которых с молодыми учителями действительно нужно говорить. Например, о том, как правильно войти в класс, как себя подать. Даже один этот момент может очень сильно повлиять на всю дальнейшую работу.

Ольга Васильева: Мы очень хотим вернуть потерянное наставничество в школу

И это не ноу-хау. Нам надо возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену. Поэтому мы очень хотим вернуть потерянное наставничество в школу.

Большой резонанс вызвало решение сократить федеральный перечень учебников больше чем на 30 процентов. Как изменится подход к их экспертизе?

Ольга Васильева: Мы действительно сократили базовую часть федерального перечня до 863 учебников. И все равно это очень много. У нас, например, осталось 12 линеек по биологии. Ну куда столько? По статистике, большинство учителей пользуются только четвертью учебников из перечня. Реальные цифры — используется 20-25% учебников. В то же время перед глазами прекрасный пример — историко-культурный стандарт. По истории у нас осталось три линейки учебников, остался реальный и обоснованный выбор.

Мы прекрасно понимаем, что учебники — это бизнес. Причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте с этим прекращать. Поэтому экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же «заходят» в школы.

Мы выберем государственную организацию, ответственную за проверку учебников. Конкретные подходы к экспертизе сейчас обсуждаются. Один из возможных вариантов — это система госпошлины. Когда издательства платят фиксированную сумму за государственную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит «зеленый свет». Государственная экспертиза должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной (методической, педагогической), и общественной оценки.

Источник: РГ