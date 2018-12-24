Пояс внедрения: улучшится жизнь жителей Бердска с Академгородком 2.0

Проект развития Академгородка 2.0 — проект, в первую очередь, научный, направленный на развитие научного потенциала и пояса внедрения. И к его социальной и инфраструктурной составляющей необходимы особый подход и особое внимание, заявил губернатор Андрей Травников.

Сначала разработчиками проекта Академгородок 2.0 были определены перспективные научные и внедренческие проекты, потребность в специалистах, в том числе молодых, отметил глава региона, и уже после этого выстроены социальные, инфраструктурные проекты.

Комплексное развитие любых территорий всегда было и остается приоритетом региональных властей. Этот подход заложен и в план развития Новосибирского научного центра: новые детские сады, школы и поликлиники, объекты культуры и спорта, автомобильные дороги и транспортные развязки, новые объекты энергетики и промышленности обязательно появятся на территории муниципалитетов, которые входят в границы Академгородка 2.0.

Важно создать условия для того, чтобы закрепить лучших молодых учёных-инноваторов на нашей территории, без этого будет сложно реализовать задуманное, подчеркнул Андрей Травников. «Даже первый, якорный мегапроект СКИФ потребует, как минимум, 500 специалистов, 500 рабочих мест. Их надо будет обеспечить жильём и всей необходимой социальной инфраструктурой», — привёл пример губернатор, добавив, что не только учёные нуждаются в комфортных условиях жилья — это касается всех жителей области.

И к реализации этой части масштабного плана по развитию Новосибирского научного центра, в области уже приступили: самый яркий пример — начало реконструкции 130-го лицея. Также будет построено новое здание для гимназии №3, реанимирован проект по строительству новой музыкальной школы. В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» объекты улично-дорожной сети территории Академгородка 2.0 включаются в региональную программу в приоритетном порядке. На следующий год в рамках федерального проекта будут приведены в нормативное состояние две улицы на территории Академгородка.

«Социальной и инфраструктурной составляющей мы будем уделять особое внимание, не забывая о том, что это — научный проект, — акцентировал внимание губернатор. — Михаил Лаврентьев приехал в Сибирь не для того, чтобы построить здесь какой-то жилой городок, а для того, чтобы построить именно Академгородок».

Напомним, что 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос новосибирского журналиста о развитии социальной инфраструктуры Академгородка 2.0, отметил:

«Мы с руководителем региона будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом с коллегами тоже говорили. Но первая задача федерального центра — это выполнение обязательств, связанных с установками, которые дают возможность развития Академгородку, которые дают возможность, и, кстати говоря, деньги зарабатывать на этих высоких технологиях, а за ними и социалка потянется. Если что-то будет нужно для решения социальных вопросов для ученых, будем стараться это делать».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в проект «Академгородок 2.0» опосредованно входит Бердск как ближайший сосед, имеющий мощные промышленные площадки.