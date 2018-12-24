КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру в центре города!!!
Продам 3х-комнатную квартиру на Попова,9!
Продам 3х-комнатную квартиру на Попова,9!
Продам 2х комнатную квартиру на ул.Попова,11/2!
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Гибель онкобольного в пожаре в больнице Новосибирска проверяет минздрав

Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

Задушить удавкой таксиста пытались пассажиры ради угона авто в Новосибирской области

93 года исполнилось фронтовику Василию Сорокину из Бердска

Запретить подарочные карты хотят магазинам России

Сократился федеральный перечень школьных учебников до 863

80 раз в день просят о помощи полицейских жители Бердска

Ушел в лес за елкой, потерялся и замерз житель села в Новосибирской области

Сколько будет стоить доллар и евро после Нового года?

Инструкция: Какие признаки цунами и как выжить при цунами?

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

Стоимость проезда в Новосибирск выросла на 30-40 рублей. До Толмачево теперь повезут за 950 рублей. Неизменной пока осталась цена перемещения на такси по центру Бердска.

24.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

В Бердске около 20 фирм такси, а уехать порой невозможно

В Бердске подорожали услуги такси. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 декабря, сообщили горожане. Они возмущенны тем, что фирмы такси повысили тариф в 30-градусный мороз, который ударил в ночь на понедельник.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», стоимость проезда в такси по Бердску и за его пределы, действительно, выросла. Но подорожание связано не с морозами, а экономикой. В большинстве бердских фирм такси заявили, что повышение цены произошло еще на прошлой неделе. При чем у всех почти в один день.

Впрочем, как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск» стоимость поездки на близкие расстояния, например, «по центру» не изменилась — осталась на уровне 100 рублей. Увеличилась цена «дальних» поездок в зависимости от расстояния. Из центра города в Микрорайон теперь можно уехать за 130 рублей, до супермаркета «Колорлон» — 150 рублей.

— Повышение произошло не из-за мороза — все дорожает. Это плановое повышение цен в связи с ситуацией на рынке, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в «Грин такси», отметив, что для корпоративных клиентов, пользующихся безналичным расчетом, стоимость пока не изменилась.

Стали дороже на 30-40 рублей поездки из Бердска в Новосибирск. Проезд до аэропорта Толмачево теперь стоит не 900, 950 рублей.

Холодная погода сказалась на ожидании такси — оно заметно увеличилось. В некоторых фирмах такси до 1 часа.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Гибель онкобольного в пожаре в больнице Новосибирска проверяет минздрав За продажу кресла-мешка в виде «Ждуна» жителя Бердска наказали на 25 тыс. рублей Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика