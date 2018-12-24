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Гибель онкобольного в пожаре в больнице Новосибирска проверяет минздрав

подзаг

24.12.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Гибель онкобольного в пожаре в больнице Новосибирска проверяет минздрав

Палата выгорела

Министерством здравоохранения региона принят ряд мер в связи с ситуацией в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 в Октябрьском районе Новосибирска, где 23 декабря произошел пожар. Ситуацию взял на контроль губернатор Андрей Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожар в хирургическом отделении ГКБ №2 произошел в воскресенье в 14:51. Загорелись постельные принадлежности в палате, расположенной на третьем этаже. Палата на площади 18 кв. метров полностью выгорела.

Незамедлительно соответствующая информация поступила в Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области, бригада ТЦМК моментально выехала на место. Информация в службу скорой медицинской помощи поступила в 14:58 – было направлено 5 бригад скорой помощи, информация доведена до руководства региона.

Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, которая незамедлительно выехала на место пожара, благодаря слаженной работе медицинского персонала и сотрудников МЧС, возгорание было оперативно локализовано. В отделении находилось 52 человека, из них 40 человек ходячих больных и 12 – лежачих. Погиб один человек с онкологическим диагнозом.

По информации регионального главка МЧС России по региону, пожар был ликвидирован в 15:03.

— В связи с ситуацией минздрав региона принял оперативные меры – потоки скорой помощи по Новосибирску перераспределены с учетом изменения в графике работы больницы. Будет проведена проверка, в ходе которой причины ситуации и действия всех профильных структур будут тщательно проанализированы, – отметила Елена Аксенова.

Органы исполнительной власти Новосибирской области держат ситуацию на особом контроле.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью 34-летнего пациента.


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