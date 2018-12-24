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93 года исполнилось фронтовику Василию Сорокину из Бердска

У Василия Павловича более 30 боевых наград. Он каждую среду сам приходит в редакцию за очередным номером газеты «Курьер. Среда. Бердск»

24.12.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
93 года исполнилось фронтовику Василию Сорокину из Бердска

Фронтовик Василий Сорокин в свои 93 года полон сил и энергии

20 декабря Василий Cорокин отметил 93-й день рождения. Это один из немногих участников Великой Отечественной войны, ныне живущих в Бердске, сохранивших ясную память, бодрость и активность.

Когда началось война, ему не было еще 17 лет. Василий Сорокин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Западном, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря.

Боевых наград у Василия Павловича более 30. Среди них медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», орден Ленина и орден Отечественной войны II степени.

После войны он переехал в Бердск, устроился работать на нефтебазу госрезерва «Гигант», где проработал 38 лет. Сорокин и по сей день активно участвует в общественной жизни города, встречаясь с подрастающим поколением и рассказывая им о Великой Отечественной войне.

— Я и не думал, что так много проживу. Я ничего такого особенно не делаю. Правда, не курю, да и спиртное не употребляю, — признался в одном из интервью «Курьер. Среда. Бердск» фронтовик.

Каждую среду он приходит в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». И каждый раз он обязательно обсуждает с журналистами последние события, произошедшие в городе и стране. Фронтовик был приятно удивлен и рад редакционному презенту в честь его дня рождения — фотоальбома «Бердск.301» об истории города.

В канун Нового года Василий Сорокин поздравил горожан с наступающим 2019 годом и пожелал всем счастья, здоровья и успехов. А участникам Великой Отечественной войны он пожелал здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

Мы, в свою очередь, от всей души поздравляем уважаемого Василия Павловича с такой внушительной датой. Он поистине является для многих поколений примером и образцом: человек, пройдя невзгоды и лишения, военное лихолетье, остался чутким и внимательным, интересным и любопытным. Поражает его твердость духа и крепкое здоровье. Долгих вам активных лет жизни, дорогой Василий Павлович! Оставайтесь в строю, сохраняйте желание жить и быть полезным людям. Будьте здоровы и счастливы!


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