Инструкция: Какие признаки цунами и как выжить при цунами?

Цунами в Индонезии унес жизни больше 280 человек. Некоторые россияне, в том числе и жители Бердска, едут отдыхать в Юго-Восточную Азию. Прочтите внимательно о признаках, которые могут говорить о приближающемся цунами.

Российская служба предупреждения о цунами

Перечень местных признаков цунами

1. Сильное землетрясение, которое служит первым сигналом, пре­дупреждающим о возможности цунами.

2. Необычные изменения уровня моря:

— быстрое понижение уровня в фазе прилива;

— быстрое повышение уровня в фазе отлива;

— повышение уровня в фазе прилива, но более быстрое, чем в сизигийный прилив;

— понижение уровня в фазе отлива, но более быстрое, чем во время сизигийного отлива.

Такого рода изменения уровня моря являются наиболее достовер­ными признаками приближения цунами.

3. Внезапный отход воды от берега на значительное расстояние -осушка дна. Чем дальше отступает океан, тем более высокой ожи­дается подходящая волна цунами.

4. Кроме этих признаков, существует ряд других предвестников цунами, к ним относятся:

— необычный дрейф плавучего льда;

— внезапное возникновение трещин в припае;

— массовое появление мертвой рыбы (выпирание внутренностей у рыб);

— необычные колебательные движения плавающих предметов («дрожание моря»);

— помутнение вод в штилевую погоду;

— громадные взбросы у кромок льда и рифов;

— образование толчеи, сильных течений;

— заметное понижение уровня в колодцах (или их пересыхание);

— необычные световые явления;

— в отдельных случаях не только цунами, но и подводному землетрясению, предшествует появление вблизи берега невиданных глубоководных рыб.

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Как снизить опасность цунами в случае его появления?

В районах, где вероятность цунами достаточно велика, никогда не лишним будет продумать свои действия заранее. Эти моменты следует обсудить с семьей, договориться о месте встрече в случае, если побережье под угрозой, а мобильная связь окажется недоступной. Кроме того, важно в спокойной обстановке спланировать маршрут отступления с учетом рельефа местности, избегая узких мест, заливов, рек, мест потенциального скопления транспорта и толп людей. Все самое ценное, что будет необходимо при эвакуации, должно находиться под рукой и быть готово в любой момент. Прежде всего, всегда в специально отведенном месте должны находиться документы, минимум одежды и двухсуточный запас продуктов, которые не портятся.

Для жителей прибрежных районов важно принимать активное участие в общественных мероприятиях, от которых зависит защита от цунами данной местности, — строительстве дамб, лесозащитных полос, волноломов.

Как выжить при цунами?

В случае, если угроза цунами вполне реальна, следует срочно покинуть прибрежный район, передвигаясь перпендикулярно береговой линии. Относительную безопасность обеспечивает возвышенность 30-40 метров над уровнем моря и/или удаление от берега в 2-3 километра. Такое убежище обеспечивает существенное снижение риска, даже если местности угрожают большие цунами. Однако история знает примеры волн, которые преодолевали указанные расстояния и высоты. Так что, в общем случае, самым правильным стоит считать принцип «чем дальше и выше, тем лучше».

При отступлении из зоны повышенной опасности следует избегать двигаться вдоль русла реки или ручья. Эти территории подвергаются затоплению в первую очередь.

Цунами в озерах или водохранилищах менее опасны, но даже в этом случае следует проявлять осторожность. Безопасным возвышением считается 5 метров над уровнем воды. Для этой цели хорошо подойдут высокие здания.

Напротив, с осторожностью стоит относиться к спасению в зданиях, если населенному пункту угрожает большое цунами из океана. Многие постройки просто не выдержат давление вала воды и рухнут. Впрочем, если ситуация не оставляет выбора, то высокие капитальные постройки – единственный шанс выжить. В них стоит подняться на самые высокие этажи, закрыть окна и двери. Как подсказывают правила поведения при землетрясениях, самые безопасные зоны в здании – это участки около колонн, несущих стен, в углах.

Спасение от цунами – это, как правило, необходимость избежать ударов второй и нескольких последующих волн. Первая волна после землетрясения обычно не слишком опасна, но усыпляет бдительность местных жителей.

В случае, если волна все же настигла человека, очень важно удержаться за дерево, столб, здание, и избегать столкновения с крупными обломками. Как только появится возможность, нужно избавиться от промокшей одежды и обуви, а после найти убежище на случай повторных волн.

Увидеть стихию в действии и, как следствие, более трезво оценить возможную опасность поможет цунами фото — специальная подборка снимков из разных частей земного шара.

После цунами

Одна из основных опасностей цунами – это повторные волны, каждая из которых может быть сильнее предыдущей. Опыт цунами 2011 и всех предыдущих лет показывает, что возвращаться обратно стоит только после официальной отмены тревоги либо спустя 2-3 часа после прекращения сильного волнения на море. В противном случае, существует серьезный риск попасть под удар стихии, ведь пауза между крупными водяными валами может достигать часа.

Вернувшись домой после цунами, следует внимательно обследовать здание на предмет устойчивости, утечек газа, повреждений электропроводки. Возможно, более удачной идеей будет дождаться профессиональных спасателей. Отдельную опасность представляет наводнение, которое, чаще всего, является прямым следствием цунами.

В случае, если это необходимо, стоит включиться в спасательную операцию и оказать помощь тем, кто в этом нуждается.