Ушел в лес за елкой, потерялся и замерз житель села в Новосибирской области

В воскресенье, 23 декабря, в Куйбышевском районе Новосибирской области объявили срочный поиск местного жителя, который ушел в лес за елкой и не вернулся. Пропавшего искали местные жители, спасатели и полицейские. В этот же день поздно вечером мужчину нашли в полутора километрах от села Верх-Ича, откуда он вышел. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области сегодня, 24 декабря.

В поисковых мероприятиях, участвовали десять человек, привлекались три единицы техники. Местные жители обнаружили мужчину, а спасатели Аварийно-спасательной службы на вездеходе эвакуировали из предлесья и доставили его до бригады скорой помощи. Мужчина получил сильное обморожение, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Сотрудники МЧС напоминают, что в Новосибирской области с 24 по 28 декабря объявлено экстренное предупреждение в связи с аномальными морозами. Жителям необходимо тепло и многослойно одеваться, нужно ограничить свое пребывание на улице, тем более не стоит выходить в лес и отправляться к водоемам, также рискованно выезжать на личном автотранспорте на дальние расстояния и за пределы населенных пунктов. Особенно следите за тем, как одеваются дети и пожилые люди.

Если человек заблудился в зимнем лесу или на водоеме, нужно как можно скорее сообщить о своем бедственном положении родственникам и в спасательную службу. Можно возвращаться по своим следам на снегу. Если есть натоптанные тропы, стоит выбирать более свежие, по которым недавно ходили люди. Выходя из леса, двигайтесь в одном направлении, запоминая ориентиры – это поможет не бродить по кругу. Река, дерево, шум автодороги, линии ЛЭП или дым из печных труб – все это может случить ориентиром.

Чтобы не замерзнуть, нужно двигаться. Телефон дольше не садится, если держать его во внутреннем кармане куртки.

101 — телефон пожарно-спасательной службы МЧС России. 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.