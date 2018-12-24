Задушить удавкой таксиста пытались пассажиры ради угона авто в Новосибирской области

В Карасуке сотрудники полиции задержали подозреваемых в особо тяжком преступлении, сообщили сегодня, 24 декабря, в упрвлении МВД по Новосибирской области.

21 декабря в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Карасукский» поступило сообщение от 37-летнего местного жителя, который сообщил, что двое неизвестных пытались его задушить, после чего положили в багажник и завладели его автомобилем.

Получив информацию о транспортном средстве, на котором передвигаются злоумышленники, полицейские организовали мероприятия по их задержанию. Вскоре автомобиль был остановлен на одной из улиц Карасука. В нем находись двое мужчин 26 и 22 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством.

Как выяснилось, вечером в ходе совместного распития спиртных напитков подозреваемые договорились совершить угон автомобиля. Для этого злоумышленники вызвали такси и в пути следования набросили веревку на шею водителя, попытавшись его задушить. Затем они поместили потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля, который вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Покушение на убийство). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.