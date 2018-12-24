За защиту Великобритании от вторжения России похвалила Мэй свою армию

Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства. С таким утверждением в понедельник выступила британский премьер-министр Тереза Мэй, обратившись с рождественским посланием к британским военнослужащим, информирует агентство Press Association.

Глава британского правительства воздала должное военным за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, от которого в марте этого года пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По ее мнению, ВС в уходящем году были задействованы «при защите» британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», а также в деле усиления «союзников в Восточной Европе».

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом в посольстве России в Лондоне ранее отмечали, что ВМФ РФ не представляет угрозы для Великобритании, строго придерживаясь существующего порядка прохождения военных кораблей через Ла-Манш.

Мэй выделила усилия международной коалиции в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По ее словам, Великобритания, США и Франция «отправили послание» президенту Сирии Башару Асаду, из которого следует, что они «не собираются оставаться в стороне», пока применяется химическое оружие, несмотря на то, что официальный Дамаск отверг направленные в свой адрес обвинения в применении оружия массового поражения.

«С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью», — добавила британский премьер.

Источник: ТАСС