Песков: клевета прозвучала среди вопросов на пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы, прозвучавшие на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, были фактически жалобами граждан, среди них была и клевета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин», вышедшей в эфир телеканала «Россия-1» в воскресенье.

«Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским, разные жалобы < …> Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, своими выступлениями они заняли время тех журналистов, которые хотели задать свои вопросы президенту».

Также, по словам Пескова, была озвучена информация, которая «не соответствует действительности». «По сути это можно назвать клеветой», — сказал он.

Как отметил Песков, «заставляет задуматься» набор новых элементов в организации пресс-конференции. В частности, факт смешения форматов, в результате которого пресс- конференция, предназначенная для доведения политики президента до граждан посредством ответов на вопросы представителей СМИ смешивается с форматом, где граждане напрямую общаются с президентом. Также, по его словам, пока не понятно, «как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов». По словам Пескова, анализ этой проблемы будет проведен.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента высоко оценил проведение Путиным пресс-конференции, назвав ее «блестящей». «Это по-прежнему остается беспрецедентным форматом, сейчас ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны, в прямом эфире, или с представителями средств массовой информации», — заверил он.

Четырнадцатая большая пресс-конференция Путина состоялась в Центре международной торговли в Москве 20 декабря, на нее было аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1702.

Источник: ТАСС