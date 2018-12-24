Сколько будет стоить доллар и евро после Нового года?

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра», специально для «Российской газеты»:

— Следующая неделя — рождественская для западных рынков, и этим все сказано. Исторически в это время рубль — даже в те годы, когда его постигала существенная коррекция — обычно торговался стабильно. У нас нет оснований считать, что в этом году будет иначе.

Мы постепенно выходим на финишную прямую, и если и ожидаем существенной валютной волатильности — то только во время январских праздников. Из сколько-нибудь примечательной макростатистики можно упомянуть лишь подборку данных по рынку недвижимости в США и традиционную публикацию по запасам нефти в среду.

И все же, мы сомневаемся, что они смогут оказать сколько-нибудь заметное влияние на доллар, у которого продолжается период торговли на решении ФРС по процентной ставке, а тем более вне сферы влияния окажется рубль.

В промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не «присматривает» за рынком. Для разнообразных спекулянтов это — сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше.

Нас сможет поддержать золото, поскольку мы ожидаем, что Китай и Индия традиционно усилят покупки, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю, а в Индии — в преддверии сезона свадеб. Рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится.

В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Во втором сценарии рубль просто спокойно «доползет» до этого диапазона, без всяких драматических взятий планок «красивых значений». В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление — но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.

Однако есть «жизнь» и вокруг, и за пределами рынков и макростатистики. Так что возможны и другие сценарии. И во многом они связаны с развитием ситуации в Украине.

Источник: РГ