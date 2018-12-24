Третья мировая война может начаться на Украине, Корейском полуострове, в Южно-Китайское море или Персидском заливе

Третья мировая война может стать последней для Земли
В следующем году самыми горячими регионами, где может начаться третья мировая, останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров. Об этом рассказал профессор военного колледжа Армии США Роберт Фарлиоб в статье для The National Interest.
Так, по мнению Фарли, пока что борьба США и Китая в Южно-Китайском море проходит в рамках экономических санкций и споров о тарифах, однако по мере ухудшения двусторонних отношений конфликт может выйти за эти рамки.
Другим вероятным местом начала мировой войны Фарли назвал Украину. Он напомнил о недавнем инциденте в Керченском проливе, отметив, что это вызвало рост напряженности в регионе.
При этом автор полагает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в «нарушении статус-кво» перед выборами украинского президента, которые, в свою очередь, могут внести в ситуацию неопределенность. С учетом сохраняющейся напряженности между Москвой и Вашингтоном даже небольшое потрясение может нарушить шаткий баланс, предупреждает Фарли.
Третьим горячим регионом, по мнению профессора, остается Персидский залив. Здесь напряженность растет из-за экономического давления США на Иран, а также конфликтов в Йемене и Сирии. Учитывая стратегическое значение региона, любое проявление нестабильности здесь может привести к открытому столкновению между Москвой, Вашингтоном и даже Пекином, продолжает автор.
Четвертый очаг напряженности, считает профессор, — это Корейский полуостров, несмотря на последние мирные инициативы США и КНДР. По его мнению, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться в любой момент, более того, разногласия по корейскому вопросу есть у Китая и Японии.
Ухудшение взаимоотношений Китая и США «предвещает беду» в будущем, а горячие точки могут возникнуть и в других государствах, пишет Фарли. При этом кризис военной гегемонии США и сложившегося мирового порядка свидетельствует о том, что ближайшее будущее, вероятно, станет опаснее, чем недавнее прошлое, заключает он.
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Мировая война возможна в случае жёсткого противостояния между блоками стран, более-менне равнозначных по военному и экономическому потенциалу, первые две, это Антанта и Четверной союз, вторая, Антигитлеровская коалиция и страны оси. Ныне же, в условиях глобальной экономики, подобных военно-политических союзов не наблюдается.
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