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Взрыв газа или бензобака стал причиной пожара на СТО в Бердске установит дознание

Рассматривают все версии ЧП, уничтожившего 5 дорогих автомобилей, в том числе поджог. Экспертизу по пожару проведут дознаватели и специалисты новосибирской испытательной пожарной лаборатории.(ВИДЕО)

24.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Взрыв газа или бензобака стал причиной пожара на СТО в Бердске установит дознание

При пожаре на СТО огнем полностью уничтожены два автомобиля

Рассматривают все версии возникновения возгорания в здании станции техобслуживания в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поздним вечером 21 декабря произошел пожар в здании станции технического обслуживания (СТО) в ГСК «Олимпийский, в 100 метрах от пожарной части в Микрорайоне.

В результате пожара повреждены здание СТО и располагавшиеся в нем пять автомобилей — три «Тойоты», «Мицубиси», «Лексус». Два автомобиля, «Тойоты», восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара составила 327 квадратных метров. На месте пожара работали дознаватели отдела надзорной деятельности (ОНД) и эксперт новосибирской испытательной пожарной лаборатории.

Очевидцы перед возгоранием слышали резкий хлопок, полагают, что взорвался баллон с газом.

Как рассказал сегодня, 24 декабря, «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков, пожарные дознаватели рассматривают абсолютно все причины возникновения пожара: короткое замыкание электрооборудования, неисправность печного отопления, неосторожное обращение с огнем, поджог и так далее.

— Причины пожара будут рассматриваться в совокупности получаемых в ходе предварительной проверки данных — осмотра места пожара, записей с камеры видеонаблюдения, их передали в пожарную лабораторию, показаний пожарных и очевидцев происшествия, — отметил Степоненков.

По словам начальника отдела надзорной деятельности, сотрудники новосибирской испытательной пожарной лаборатории будут устанавливать причины возникновения пожара в течение месяца.

Видео Курьер. Среда. Бердск


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