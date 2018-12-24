Загорелся автомобиль на дороге к дачам Бердска

Горел автомобиль на дороге, ведущей на водозабор в Бердске. Возгорание произошло утром 24 декабря.

По словам начальника отдела по надзорной деятельности в Бердске Николая Степоненкова, на месте пожара в эти минуты работает пожарный дознаватель. Причины возгорания автомобиля пока не известны.

С начала года в Бердске произошло 102 пожара.