Сократился федеральный перечень школьных учебников до 863

На днях большой резонанс вызвало решение сократить федеральный перечень учебников больше чем на 30 процентов. Как изменится подход к их экспертизе? Об этом на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

— Мы действительно сократили базовую часть федерального перечня до 863 учебников. И все равно это очень много. У нас, например, осталось 12 линеек по биологии. Ну куда столько? По статистике, большинство учителей пользуются только четвертью учебников из перечня. Реальные цифры — используется 20-25% учебников. В тоже время перед глазами прекрасный пример — историко-культурный стандарт. По истории у нас осталось три линейки учебников, остался реальный и обоснованный выбор, — подчеркнула министр. — Мы прекрасно понимаем, что учебники — это бизнес. Причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте с этим прекращать. Поэтому экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же «заходят» в школы.

Мы выберем государственную организацию, ответственную за проверку учебников. Конкретные подходы к экспертизе сейчас обсуждаются. Один из возможных вариантов — это система госпошлины. Когда издательства платят фиксированную сумму за государственную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит «зеленый свет». Государственная экспертиза должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной (методической, педагогической) и общественной оценки.

Источник: РГ