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Сократился федеральный перечень школьных учебников до 863

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как изменится экспертиза учебников.

24.12.2018 Нет комментариев
 
Сократился федеральный перечень школьных учебников до 863

Министр просвещения РФ Ольга Васильева

На днях большой резонанс вызвало решение сократить федеральный перечень учебников больше чем на 30 процентов. Как изменится подход к их экспертизе? Об этом на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

— Мы действительно сократили базовую часть федерального перечня до 863 учебников. И все равно это очень много. У нас, например, осталось 12 линеек по биологии. Ну куда столько? По статистике, большинство учителей пользуются только четвертью учебников из перечня. Реальные цифры — используется 20-25% учебников. В тоже время перед глазами прекрасный пример — историко-культурный стандарт. По истории у нас осталось три линейки учебников, остался реальный и обоснованный выбор, — подчеркнула министр. — Мы прекрасно понимаем, что учебники — это бизнес. Причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте с этим прекращать. Поэтому экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же «заходят» в школы.

Мы выберем государственную организацию, ответственную за проверку учебников. Конкретные подходы к экспертизе сейчас обсуждаются. Один из возможных вариантов — это система госпошлины. Когда издательства платят фиксированную сумму за государственную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит «зеленый свет». Государственная экспертиза должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной (методической, педагогической) и общественной оценки.

Источник: РГ


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