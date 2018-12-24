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Забрать пожарный надзор полиция хочет себе

В настоящее время, с 2001 года, функции Госпожнадзора возложены на МЧС. Ранее этим занимались НКВД и МВД.

24.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Забрать пожарный надзор полиция хочет себе

Надзирают за пожарной безопасностью пока сотрудники МЧС

Министерство внутренних дел РФ предлагает до конца лета 2019 года наделить полицию полномочиями по государственному пожарному надзору.

Ведомство разметило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки соответствующих поправок в «Положение об МВД». «Краткое описание проблемы: наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора», — говорится в документе.

В нем отмечается, что планируемый срок вступления изменений в силу — август 2019 года. Каких-либо других подробностей, в том числе, обоснование необходимости подготовки таких поправок, не приводится.

В настоящее время функции Госпожнадзора лежат на министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). В МВД не уточняют, планируется ли полностью передать функцию пожарного надзора от МЧС к МВД.

С 1927 года Госпожнадзор входил в состав НКВД и МВД, а с 2001 года был переведен в систему МЧС.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями официальных представителей МВД и МЧС по этой инициативе.

Источник: Интерфакс


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