80 раз в день просят о помощи полицейских жители Бердска
За 11 месяцев 2018 года в бердский отдел МВД поступило 21 000 сообщений о преступлении. Удельный вес нераскрытых преступлений составляет 55%. (ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)
Полицейские, прежде чем применять наручники и оружие, пытаются с правонарушителями договориться мирно
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому города около 30 вопросов, которые их тревожат.
Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.
Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.
Вопрос: Как в Бердске обстоят дела с преступностью? Горожане часто обращаются за помощью?
Ответ: Основная специфика Бердска — это город со 100-тысячным населением. В ходе работы возникает много проблем и вопросов. Например, мы столкнулись с тем, что в этом году в Бердске наблюдается рост преступности. Безусловно, не сказать, что преступления совершаются каждый день, много и на каждом углу. В целом идешь по городу и не ожидаешь нападения. Многие граждане приезжают в Бердск и отмечают, что город красивый. Они и не мыслят о том, что здесь совершаются преступления.
Ежедневно на номер 02 поступает порядка 80 звонков. За 11 месяцев зарегистрировано больше 21 000 сообщений о преступлениях. Мы выезжаем, проверяем оперативную обстановку и, конечно, констатируем, что преступность, если анализировать с аналогичным периодом прошлого года, в целом выросла. В целом удельный вес нераскрытых преступлений составляет 55 %.
В какой-то ситуации возбуждаем уголовное дело, передаем информацию по подследственности, принимаем решение в отказе в ВУД. Так, в этом году 542 дел возбуждено об административной ответственности, 2376 отказов в возбуждении административного производства, 5 976 дел списаны в РОВД, так как не было состава преступления.
Совершаются преступления разного плана. Если брать преступления против личности, то работаем здесь лучше — их роста нет. Кроме того, в прошлом году было 15 преступлений с причинением тяжких телесных повреждений, а в этом году их 12. Убийств как и в 23017 году было 4. Есть необходимость их профилактировать, предотвращать, чем мы и занимаемся. Все преступления связанные с убийствами раскрыты, личности установлены и несут наказание за содеянное.
Зачастую граждане отмечают нашу работу не с лучшей стороны, но сотрудники не сидят, они работают. Конечно, хотелось бы лучше работать, но иногда это не выходит, так как существует определенная нагрузка на сотрудников.
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На какой вопрос отвечали? Как всегда, неконкретный, а так- для отписки…а на прямой вопрос про криминагенную обстановку в доме 35 по улице Попова никто не отвечает!!! А там полный ужас-день и ночь в подъезде пьют, гуляют и т.д….страшно! и никому нет дела! Полиция приезжала в субботу 22 декабря, но ничего так и не сделала-не разогнала там гулянку!…вот и вся работа! Куда нормальным людям обращаться, кто прекратит там сборища пьяных мужиков(да и женщин), к тому, же, там ещё и подростки стали гурьбой собираться. Такие дела.
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Ваш вопрос Владимир Соколов взял на заметку.
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Почему не считается убийством ,если человека сбила машина и он скончался в реанимации? И не открывается уголовное дело? А если наезд преднамеренный? То есть ,если стреляли и скончался в реанимации -то убийство ,а если наехали ,то «сам прыгнул под машину» Раскрываемость-позорная ,меньше половины и зарплату надо соответственно платить! Наблюдала единожды как один южанин-«гонял» 9 полисменов и они в течении часа не могли его арестовать так и ушел спокойно!
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