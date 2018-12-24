80 раз в день просят о помощи полицейских жители Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому города около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Как в Бердске обстоят дела с преступностью? Горожане часто обращаются за помощью?

Ответ: Основная специфика Бердска — это город со 100-тысячным населением. В ходе работы возникает много проблем и вопросов. Например, мы столкнулись с тем, что в этом году в Бердске наблюдается рост преступности. Безусловно, не сказать, что преступления совершаются каждый день, много и на каждом углу. В целом идешь по городу и не ожидаешь нападения. Многие граждане приезжают в Бердск и отмечают, что город красивый. Они и не мыслят о том, что здесь совершаются преступления.

Ежедневно на номер 02 поступает порядка 80 звонков. За 11 месяцев зарегистрировано больше 21 000 сообщений о преступлениях. Мы выезжаем, проверяем оперативную обстановку и, конечно, констатируем, что преступность, если анализировать с аналогичным периодом прошлого года, в целом выросла. В целом удельный вес нераскрытых преступлений составляет 55 %.

В какой-то ситуации возбуждаем уголовное дело, передаем информацию по подследственности, принимаем решение в отказе в ВУД. Так, в этом году 542 дел возбуждено об административной ответственности, 2376 отказов в возбуждении административного производства, 5 976 дел списаны в РОВД, так как не было состава преступления.

Совершаются преступления разного плана. Если брать преступления против личности, то работаем здесь лучше — их роста нет. Кроме того, в прошлом году было 15 преступлений с причинением тяжких телесных повреждений, а в этом году их 12. Убийств как и в 23017 году было 4. Есть необходимость их профилактировать, предотвращать, чем мы и занимаемся. Все преступления связанные с убийствами раскрыты, личности установлены и несут наказание за содеянное.

Зачастую граждане отмечают нашу работу не с лучшей стороны, но сотрудники не сидят, они работают. Конечно, хотелось бы лучше работать, но иногда это не выходит, так как существует определенная нагрузка на сотрудников.