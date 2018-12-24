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222 человек погибли от цунами в Индонезии

Более 840 человек ранены, 28 пропали без вести. Число жертв будет расти, так как данные по некоторым районам еще не поступали.(ВИДЕО)

24.12.2018 Фото: instagram.com / lennybuzz Нет комментариев
 
222 человек погибли от цунами в Индонезии

Волны были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

Мощное цунами в Индонезии унесло жизни уже 222 человек, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на власти страны.

По данным «Интерфакс», число жертв цунами в Индонезии выросло до 222 человек. Еще более 840 человек ранены, 28 пропали без вести. Ранее сообщалось о 168 погибших.

Спасатели предупреждают, что число погибших, как ожидается, еще вырастет, так как данные по некоторым районам еще не поступали.

Цунами обрушилось на побережье Индонезии около 21:30 по местному времени в субботу (17:30 мск). Волны, по предварительным результатам исследований, были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

Разрушены десятки домов на побережье, пострадали, в том числе здания туристических отелей.


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