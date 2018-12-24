222 человек погибли от цунами в Индонезии

Загорелся автомобиль на дороге к дачам Бердска
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Лучших спортсменов и тренеров 2018 года чествовали в Бердске
Нет денег на здравоохранение у Магадана
Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн
За взятки реальные 3 года колонии получила сотрудница Ростехнадзора в Новосибирске
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