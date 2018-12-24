Украинскую резолюцию против России о милитаризации Крыма приняла ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.

За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет ГА ООН ранее отказался выделять средства на реализацию резолюции.

Представитель России при ООН отметил, что «резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации».

Он напомнил, что до 2014 года полуостров был депрессивным регионом в составе Украины, о «крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно», а сейчас в республике живут счастливые люди.

Российский дипломат также предложил всем желающим посетить Крым и «спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права».

«Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым», — заявил представитель России.

Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

В 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

Авторы проекта: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Словения, Великобритания, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовленную Киевом резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о милитаризации Крыма, заявила, что подобные инициативы являются ширмой для провальной внутренней политики властей Украины и не способствуют решению кризиса в стране.

«Контрпродуктивные антироссийские инициативы Киева на площадке Генассамблеи ООН и других структур и органов всемирной организации, к сожалению, лишь служат ширмой для провальной внутренней политики руководства этой страны и не способствуют урегулированию внутриукраинского кризиса», — заявила она.

Ранее в МИД РФ заявили, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о «милитаризации» Крыма показывает, что против России идет «зашоренная кампания». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «глубоко сожалеет» в связи с решением ГА ООН и выражает «свое несогласие с подобной позицией».