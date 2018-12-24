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Длинная рабочая неделя предстоит перед Новым годом россиянам

Но суббота будет сокращенной. А после ожидаются 10-дневные новогодние каникулы — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. 9 января — первый рабочий день нового года.

24.12.2018 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Длинная рабочая неделя предстоит перед Новым годом россиянам

С Новым годом!

Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя, следом наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы», — сказал он ТАСС.

Замглавы Роструда отметил, что, согласно законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

Первым рабочим днем в новом году для многих россиян станет 9 января, добавил собеседник агентства.


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