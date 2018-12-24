Лучших спортсменов и тренеров 2018 года чествовали в Бердске

Традиционное для Бердска итоговое спортивное мероприятие «Твой друг спорт-2018» состоялось в ДК «Родина», сообщили в городском отделе физкультуры и спорта. Год, насыщенный соревнованиями, турнирами и чемпионатами подходит к завершению. Он запомнился нам и радостью побед и горечью поражений, после которых появляется еще больший стимул двигаться все выше и выше.

Событий, которыми можно гордиться, немало:

— возникновение в Бердске детской следж-хоккейной команды «Сибирский Лис», которая в начале декабря приняла участие в Первом Всероссийском Фестивале детских следж-хоккейных команд в Санкт-Петербурге;

— баскетболист СШ «Олимп» Максим Тайдаров показал отличную подготовку в Португалии на Европейских студенческих играх и на чемпионате в Сеуле.

— Регбийная команда «Дружина» стала Чемпионом России по пляжному регби. А Валерий Хлутков, Павел Кривошеев и Роман Петров в составе сборной России становятся чемпионами Европы.

— Бердский велогонщик Артем Овечкин стал победителем международных соревнований «Тур Анталии» и взял золото Чемпионата России в гонке с раздельным стартом.

— открытие нового учреждения МБУ «Спортоград», которое занимается развитием любительского спорта.

— победа города Бердска на ежегодном традиционном областном конкурсе «Спортивная элита», который проводит Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

И многое, многое другое…

На главном спортивном празднике «Твой друг спорт-2018» встретились воспитанники бердских спортивных школ и клубов, тренеры, руководители, депутаты, предприниматели – все те, кто неравнодушен к спорту! На сцене наградили тренеров и других работников спортивной сферы, показавших хороший результат за год. Лучшие получили грамоты от губернатора Новосибирской области, администрации города Бердска, министерства спорта Новосибирской области и Законодательного собрания Новосибирской области.

Дети приняли участие в веселых конкурсах и розыгрышах, получили подарки от сети спортивных магазинов «Спортмастер» и «Додо-пиццы». Красочные номера зрителям представили творческие коллективы города Бердска: хореографический ансамбль «Арабески», шоу-балет «Фьюжен», ансамбль «Экспромт». Кроме того, зрелищным показательным выступлением порадовали тхэквондисты КБИ «Астэк».

В завершении праздника на сцену вышли лучшие воспитанники спортивных школ города Бердска и запустили в зал спортивные талисманы удачи. Яркую точку в мероприятии, под громкие аплодисменты, поставил фейерверк. Теперь самое время готовиться к вступлению в новый, 2019 год, и приносить все большую славу Бердску победами на соревнованиях самого разного уровня!