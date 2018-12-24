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Экстремистскую статью смягчил Совет федерации

Сначала 2018 года в российских регионах возбудили сотни уголовных дел по этому составу. Теперь статью 282 УК РФ декриминализировали.

24.12.2018 Фото: council.gov.ru Нет комментариев
 
Экстремистскую статью смягчил Совет федерации

Совет федерации

Совет Федерации на последнем заседании осенней сессии одобрил пакет законов о смягчении 282-й статьи УК об экстремизме, в частности за репосты в интернете. С инициативой, направленной на гуманизацию законодательства, выступил президент. Изменения должны быть внесены в Уголовный и Административный кодексы.

Если законопроекты вступят в силу, нельзя будет возбудить уголовное дело против людей, впервые преступивших закон. При этом их деяние не должно представлять «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Нововведение коснется и тех, кто впервые сделал репост материала, признанного судом возбуждающим ненависть или вражду, а также унижающим человеческое достоинство.

Уголовная ответственность будет грозить в случае повторного нарушения закона в течение года.
В Госдуме отмечали, что изменения в законодательстве будут действовать и для ранее вынесенных приговоров «за репосты».

По статистике Генпрокуратуры, в 2017 году 75% уголовных дел по статье за «экстремизм» касались публикаций в интернете.

Отмечалось, что с начала 2018 года в регионах возбудили сотни уголовных дел по этому составу, передает РИА Новости.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Максим Кормелицкий получил реальный срок по ст. 282 УК РФ. Он перепостил на свою страницу в соцсети картинку с купающимися в Крещение православными с оскорбительной подписью. Одновременно картинку перепостили 70 человек, но наказали только Кормелицкого.


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