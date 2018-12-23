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Фото: Найдена собака в ошейнике. Появилась в подъезде Ленина,18

С ошейником ухоженная, явно домашняя 8-953-785-68-82

23.12.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
Найдена собака. Появилась в подъезде Ленина,18. С ошейником ухоженная, явно домашняя 8-953-785-68-82

Фото: Найдена собака в ошейнике. Появилась в подъезде Ленина,18


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