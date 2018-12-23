Поставлен новый рекорд в ожидании 18-й маршрутки!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПоставлен новый рекорд в ожидании 18-й маршрутки! Сегодня утром на остановке ДК Родина с 6 .до 7-20мин не было ни одной 18-й маршрутки. Передаём большой привет начальнику транспортного отдела, завтра будем звонить вам прямо с утра. Что теперь покажет ГЛОНАСС?