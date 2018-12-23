Инопланетяне перестали нас посещать! Вы давно наблюдали НЛО?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалИнопланетяне перестали нас посещать! Вы давно наблюдали НЛО?

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От редакции:

Как часто вы думаете о внеземных цивилизациях? Какими вы представляете инопланетян? А Вселенную?