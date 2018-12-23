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Восемь шахтеров угорели в шахте Соликамска

Спасательная группа начала спуск в шахту в Соликамске Пермского края для поиска девятого рабочего. На базе ЕДДС города Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.

23.12.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев
 
Восемь шахтеров угорели в шахте Соликамска

По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края.
«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.

Спасательная группа начала спуск в шахту в Соликамске Пермского края для поиска девятого рабочего.

«Следующая спасательная группа уже спускается, пройдено 170 метров. С собой взяли три установки пожаротушения», — сказала собеседница агентства. По ее словам, последний рабочий, предположительно, находится в том же месте, где ранее обнаружены тела погибших. Также продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.

В субботу, 22 декабря, около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек»).

На базе ЕДДС города Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697


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