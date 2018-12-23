Обматерил ведущего охотоведа региона в интернете охранник ЧОП из Бердска
СК осмотрел компьютер 37-летнего бердчанина и возбудил уголовное дело. Причиной оскорбление представителя власти стала его работа по охране особо охраняемой территории-заказника»Легостаевский» в Искитимском районе.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту оскорбления представителя власти по сети Интернет
Следственным отделом по Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего сотрудника частного охранного предприятия, который в сети Интернет на странице специализированного форума, посвященного активному отдыху и туризму, с использование грубой нецензурной брани оскорбил ведущего охотоведа ГКУ Новосибирской области «Природоохранная инспекция» в связи с исполнением им своих должностных обязанностей по защите и охране особо охраняемой территории-заказника»Легостаевский», расположенного в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает сайт ведомства.
Следователем произведен осмотр ноутбука обвиняемого и соответствующей страницы в сети Интернет, а также установлены и допрошены лица, прочитавшие указанные оскорбительные записи, в результате чего доказан необходимый признак состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ – публичность оскорбления.
Прокуратурой г. Бердска собранные следствием доказательства признаны достаточными, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения его копии обвиняемому, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственное управление обращает внимание граждан на недопустимость оскорбления представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, в том числе в сети Интернет.
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