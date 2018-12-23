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Пусть мэр проедет по Бердску и проверит уборку снега!

Есть ли надзорные органы за уборкой снега и расходования бюджета?

23.12.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Водитель:

Добрый вечер, уважаемая редакция и жители нашего любимого города!!!
Хотелось бы обратиться к редакции, чтобы осветили новость об уборке дорог нашего города, т. к. рапортуют в область, что все дороги очищены, но по факту Совбанов под «крышей» Шестернина ничего не чистят!!! Что стоит Ленина, Первомайская, Попова ( в районе Совкомбпнка и Попова, 11). Есть ли надзорные органы за уборкой снега и расходования бюджета?
Призываю нашего мэра проехать по этим улицам и просмотреть, как на самом деле убираются дороги города, хотя, думаю, необходимо писать в ген.прокуратуру РФ и СК РФ на беспридел чиновников!!!!!!!!!!


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Не в защиту сказано. Но на удивление в этом году по очистки дорог в частном секторе в районе 3й школы, нет никаких вопросов.

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  2. Аноним

    Так он в Новосибирске живет, вы ему зачем? Сюда только за зарплатой приезжает, да высказаться что нибудь типа: сделаем безопасными дороги в школы, улицы надо убирать, канализация прогнила.

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  3. Совет)

    Пишите сразу в ЕСПЧ и в ООН. Скока можно терпеть этот беспрИдел! :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

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