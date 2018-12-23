Пусть мэр проедет по Бердску и проверит уборку снега!

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Не в защиту сказано. Но на удивление в этом году по очистки дорог в частном секторе в районе 3й школы, нет никаких вопросов.
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Так он в Новосибирске живет, вы ему зачем? Сюда только за зарплатой приезжает, да высказаться что нибудь типа: сделаем безопасными дороги в школы, улицы надо убирать, канализация прогнила.
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Пишите сразу в ЕСПЧ и в ООН. Скока можно терпеть этот беспрИдел!
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