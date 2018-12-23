Пусть мэр проедет по Бердску и проверит уборку снега!

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Добрый вечер, уважаемая редакция и жители нашего любимого города!!!

Хотелось бы обратиться к редакции, чтобы осветили новость об уборке дорог нашего города, т. к. рапортуют в область, что все дороги очищены, но по факту Совбанов под «крышей» Шестернина ничего не чистят!!! Что стоит Ленина, Первомайская, Попова ( в районе Совкомбпнка и Попова, 11). Есть ли надзорные органы за уборкой снега и расходования бюджета?

Призываю нашего мэра проехать по этим улицам и просмотреть, как на самом деле убираются дороги города, хотя, думаю, необходимо писать в ген.прокуратуру РФ и СК РФ на беспридел чиновников!!!!!!!!!!