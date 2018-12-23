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Фотомарафон «Новогодний хоровод» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

У нас для вас для авторов самых ярких снимков – припрятаны в редакции кружки – «15 лет вместе!». Ждем фото на любую тематику, связанную со встречей 2019 года.

23.12.2018 Нет комментариев

Фотомарафон «Новогодний хоровод»

Фотомарафон «Новогодний хоровод» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели до нового 2019 года осталось совсем чуть-чуть, нас ждет волшебная ночь с 31 декабря на 1 января, утренники в школах и детсадах, корпоративы, хлопоты по выбору меню и шитью костюмов Бэтманов и Человеков-Пауков, Снежинок и Белоснежек, а потом мы растворимся в каникулах. Давайте вместе запомним в ваших снимках – мгновения встречи 2019 года. Кстати, этот год перенесет нас в третье десятилетие 21 века. Ждем ваши фото: дети и взрослые в костюмах, хоровод около елочки, просто ваша зеленая красавица, подарочки, которые вы получили от Деда Мороза, ваш вояж к теплым морям и тур по Золотому кольцу России, посиделки за играми, видеопоздравления, пожелания родным и близким, катание на лыжах – в общем, все-все-все, чем вы были увлечены и чем хотите поделиться с другими! Мы с радостью опубликуем снимки на сайте, в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в нашей группе ВКонтакте.

У нас для вас для авторов самых ярких снимков – припрятаны в редакции кружки – «15 лет вместе!».

Присылая фото в нашу редакцию, вы даете согласие на их публикацию на наших медийных площадках и разрешаете использовать ваши персональные данные.

Ждем снимки на bkurer@mail.ru с пометкой Новогодний хоровод

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